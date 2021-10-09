Новый "Декстер" выйдет на OLL.TV. Все, что нужно знать о сериале

В Украине "Декстера" можно легально посмотреть только в "Амедиатеке" на стриминговом сервисе OLL.TV.
В связи с мировой премьерой нового девятого сезона на сервисе собраны все эпизоды знаменитого сериала, и поклонники могут вспомнить всю историю известного серийного убийцы.
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А уже 8 ноября подписчики увидят премьеру "Декстер: Свежая кровь" одновременно со всем миром.
О чем сериал "Декстер"
Декстер работает судмедэкспертом в полиции Майами, а в свободное от работы время убивает людей. Дело в том, что Декстер — серийный убийца с детской психологической травмой.
Отец научил главного героя своеобразному "кодексу" — правилам, которые позволяют ему убивать только плохих людей и не попадаться полиции.
На первый взгляд Декстер ведет вполне нормальную жизнь. Так что даже его сестра и девушка, с которой он встречается, не подозревают о его темной сущности.
На фоне других многочисленных сериалов "Декстер" выделяется множеством престижных премий – более 100 номинаций и 30 наград, в том числе несколько "Золотых глобусов", "Эмми", "Сатурнов" и наград Гильдии киноактеров США.
Мы отобрали 20 самых ярких фактов о сериале, который в этом году отметил свое пятнадцатилетие.
- Номинально сериал снят по книге "Дремлющий демон Декстера", но уже в первом сезоне наблюдаются существенные расхождения с ней, а после второго они пересекаются еще меньше.
- В реальной жизни экранные брат и сестра Морганы все-таки поженились. Майкл Холл и Дженнифер Карпентер сочетались браком в 2008 году. Правда, уже спустя два года они развелись.
- Утро Декстера Моргана, которое зритель видит в заставке, на самом деле ничем не отличается от утра обычного человека. Но макросъемка делает происходящее невероятно зловещим. Один из кинокритиков даже сказал, что ее достаточно для понимания характера героя.
- Декстер и Доакс в сериале — противники, чье противостояние запомнилось многим. Однако в реальной жизни актеры – лучшие друзьями.
- Героиня Деборы Морган, которую талантливо сыграла Дженнифер Карпентер, любит крепкие словечки. Подсчитано, что слово "fuck" она произнесла в сериале 966 раз.
- За все сезоны жертвами Декстера стали 117 человек. Ему пришлось уничтожить свою первую коробку со слайдами крови, которых было 45, в новой коробке их 43, но были и жертвы, у которых этот маньяк кровь не брал.
- В восьмом сезоне зрители не всегда видят в роли Анхеля Батисты самого Дэвида Зайяса. Дело в том, что они с сыном очень похожи, и тот время от времени подменял отца на съемках.
- Дэвид Зайяс, сыгравший полицейского, сам в прошлом был офицером полиции в Нью-Йорке. А до этого служил в американских ВВС.
- Декстер убивает в среднем по одному человеку в месяц. Это составляет 15-20% всех убийств, которые совершаются в Майами за год (в среднем их от 60 до 80). И при этом многих из его жертв все равно считают пропавшими без вести.
- Майкл Холл во время съемок случайно разбил яхту. Ущерб от этого составил 8 тысяч долларов.
- "Декстер" переводится с латыни как "правая рука". При этом подразумевается, что есть и "левая рука", то есть тёмная сторона героя, его зловещая сущность. Автор романа "Дремлющий демон Декстера" Джеффри Линдсей подтвердил это, сказав, что выбрал имя, чтобы отразить "нормальность" того, кем Декстер притворяется.
- По версии журнала Empire в 2008 году "Декстер" занял тридцатое место в списке величайших телешоу.
- Декстер часто говорит о темном пассажире. При этом он всегда носит темные тона светлых на первый взгляд рубашек.
- Стоит обратить внимание на наручные часы персонажа – это Timex 1973 года с группой Speidel Twist-O-Flex. Они не меняются на протяжении всех восьми сезонов. Модель выбрана не просто так. Они простые, долговечные и совершенно не выделяются внешне. Таким образом электронный хронометр идеально соответствует тому образу, который выбрал для себя Декстер Морган и который он демонстрирует другим.
- "Обезьяна" в коробке — один из запоминающихся эпизодов сериала. И зрители обратили внимание, что при разговоре с Сильвией Прадо главный герой держит телефон вверх тормашками.
- Декстер явно фанат "Форда". Практически все его автомобили — именно этой марки.
- Только Ханна Маккей и Люмен Пирс выжили, зная секрет Декстера. Его отец Гарри умер, как и его брат Брайан (Руди Купер). Не остались в живых и остальные восемь человек: Мигель Прадо, сержант Доакс, Эвелин Фогель, Зак Гамильтон, "Троица", доктор Фогель, Камилла Фигг, Лила Турне и сама ЛаГуэрта.
- В последнем эпизоде четвертого сезона Декстер "предсказывает" свою дальнейшую судьбу. Разговаривая с Артуром Митчеллом ("Троицей"), он задается вопросом о том, не лучше ли сфальсифицировать свою смерть и получить новую личность, если альтернатива — это проблемы для твоей семьи, которая живет с убийцей. В восьмом сезоне Декстер именно так и поступает — инсценирует свою смерть и становится неизвестным лесорубом.
- Только Дебору Декстер оборачивает в белую пленку — символ невинности. Всех остальных, кого он сбрасывал в океан, заворачивал в черные пакеты.
- Реклама третьего сезона сериала была крайне необычной. В четырнадцати фонтанах, которые расположены в больших американских городах, вместо воды появилась бутафорская кровь. Это было очень впечатляющее зрелище, особенно в "Парке любви" в Филадельфии, где действует фонтан-гейзер.
Смотрите все эпизоды "Декстера" в Amediateka на OLL.TV и не пропустите международную премьеру одного из самых популярных криминальных сериалов!
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