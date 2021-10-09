Новый "Декстер" выйдет на OLL.TV. Все, что нужно знать о сериале

Впервые сериал "Декстер" появился на экранах в 2006 году и с тех пор вышло восемь сезонов. 8 ноября стартует долгожданная новая история, которая обещает зрителям новые интриги, загадки и яркие переживания

Фото: кадр из сериала "Декстер"

В Украине "Декстера" можно легально посмотреть только в "Амедиатеке" на стриминговом сервисе OLL.TV.

В связи с мировой премьерой нового девятого сезона на сервисе собраны все эпизоды знаменитого сериала, и поклонники могут вспомнить всю историю известного серийного убийцы.

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Сериал "Декстер" доступен на OLL.TV

А уже 8 ноября подписчики увидят премьеру "Декстер: Свежая кровь" одновременно со всем миром.

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О чем сериал "Декстер"

Декстер работает судмедэкспертом в полиции Майами, а в свободное от работы время убивает людей. Дело в том, что Декстер — серийный убийца с детской психологической травмой.

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Отец научил главного героя своеобразному "кодексу" — правилам, которые позволяют ему убивать только плохих людей и не попадаться полиции.

На первый взгляд Декстер ведет вполне нормальную жизнь. Так что даже его сестра и девушка, с которой он встречается, не подозревают о его темной сущности.

На фоне других многочисленных сериалов "Декстер" выделяется множеством престижных премий – более 100 номинаций и 30 наград, в том числе несколько "Золотых глобусов", "Эмми", "Сатурнов" и наград Гильдии киноактеров США.

Мы отобрали 20 самых ярких фактов о сериале, который в этом году отметил свое пятнадцатилетие.

Номинально сериал снят по книге "Дремлющий демон Декстера", но уже в первом сезоне наблюдаются существенные расхождения с ней, а после второго они пересекаются еще меньше.

В реальной жизни экранные брат и сестра Морганы все-таки поженились. Майкл Холл и Дженнифер Карпентер сочетались браком в 2008 году. Правда, уже спустя два года они развелись.

Утро Декстера Моргана, которое зритель видит в заставке, на самом деле ничем не отличается от утра обычного человека. Но макросъемка делает происходящее невероятно зловещим. Один из кинокритиков даже сказал, что ее достаточно для понимания характера героя.

Декстер и Доакс в сериале — противники, чье противостояние запомнилось многим. Однако в реальной жизни актеры – лучшие друзьями.

Героиня Деборы Морган, которую талантливо сыграла Дженнифер Карпентер, любит крепкие словечки. Подсчитано, что слово "fuck" она произнесла в сериале 966 раз.

За все сезоны жертвами Декстера стали 117 человек. Ему пришлось уничтожить свою первую коробку со слайдами крови, которых было 45, в новой коробке их 43, но были и жертвы, у которых этот маньяк кровь не брал.

В восьмом сезоне зрители не всегда видят в роли Анхеля Батисты самого Дэвида Зайяса. Дело в том, что они с сыном очень похожи, и тот время от времени подменял отца на съемках.

Дэвид Зайяс, сыгравший полицейского, сам в прошлом был офицером полиции в Нью-Йорке. А до этого служил в американских ВВС.

Декстер убивает в среднем по одному человеку в месяц. Это составляет 15-20% всех убийств, которые совершаются в Майами за год (в среднем их от 60 до 80). И при этом многих из его жертв все равно считают пропавшими без вести.

Майкл Холл во время съемок случайно разбил яхту. Ущерб от этого составил 8 тысяч долларов.

"Декстер" переводится с латыни как "правая рука". При этом подразумевается, что есть и "левая рука", то есть тёмная сторона героя, его зловещая сущность. Автор романа "Дремлющий демон Декстера" Джеффри Линдсей подтвердил это, сказав, что выбрал имя, чтобы отразить "нормальность" того, кем Декстер притворяется.

Кадр из сериала "Декстер"

По версии журнала Empire в 2008 году "Декстер" занял тридцатое место в списке величайших телешоу.

Декстер часто говорит о темном пассажире. При этом он всегда носит темные тона светлых на первый взгляд рубашек.

Стоит обратить внимание на наручные часы персонажа – это Timex 1973 года с группой Speidel Twist-O-Flex. Они не меняются на протяжении всех восьми сезонов. Модель выбрана не просто так. Они простые, долговечные и совершенно не выделяются внешне. Таким образом электронный хронометр идеально соответствует тому образу, который выбрал для себя Декстер Морган и который он демонстрирует другим.

"Обезьяна" в коробке — один из запоминающихся эпизодов сериала. И зрители обратили внимание, что при разговоре с Сильвией Прадо главный герой держит телефон вверх тормашками.

Декстер явно фанат "Форда". Практически все его автомобили — именно этой марки.

Кадр из сериала "Декстер"

Только Ханна Маккей и Люмен Пирс выжили, зная секрет Декстера. Его отец Гарри умер, как и его брат Брайан (Руди Купер). Не остались в живых и остальные восемь человек: Мигель Прадо, сержант Доакс, Эвелин Фогель, Зак Гамильтон, "Троица", доктор Фогель, Камилла Фигг, Лила Турне и сама ЛаГуэрта.

В последнем эпизоде четвертого сезона Декстер "предсказывает" свою дальнейшую судьбу. Разговаривая с Артуром Митчеллом ("Троицей"), он задается вопросом о том, не лучше ли сфальсифицировать свою смерть и получить новую личность, если альтернатива — это проблемы для твоей семьи, которая живет с убийцей. В восьмом сезоне Декстер именно так и поступает — инсценирует свою смерть и становится неизвестным лесорубом.

Только Дебору Декстер оборачивает в белую пленку — символ невинности. Всех остальных, кого он сбрасывал в океан, заворачивал в черные пакеты.

Реклама третьего сезона сериала была крайне необычной. В четырнадцати фонтанах, которые расположены в больших американских городах, вместо воды появилась бутафорская кровь. Это было очень впечатляющее зрелище, особенно в "Парке любви" в Филадельфии, где действует фонтан-гейзер.

Смотрите все эпизоды "Декстера" в Amediateka на OLL.TV и не пропустите международную премьеру одного из самых популярных криминальных сериалов!

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