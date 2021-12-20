Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👊 Беринчик выиграл! 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны 💸 Получить тысячу Зеленского

Скандал с роялти

Зломовчання. Обзор

Крах Мистера Бига

Новогодние фильмы

Шоу "Маска". Сезон 2

Копия Рианны
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Премьера дня: смотрим трейлер анимационного фильма Мавка. Лісова пісня (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
20 декабря, 11:20
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Главных персонажей мультфильма озвучивали Артем Пивоваров, Юлия Санина, DZIDZIO и Елена Кравец
Вышел трейлер анимационного фильма «Мавка. Лісова пісня»
Вышел трейлер анимационного фильма «Мавка. Лісова пісня» / Фото: пресс-служба

Опубликован официальный трейлер самого ожидаемого украинского мультфильма "Мавка. Лісова пісня", премьера которого запланирована на декабрь 2022 года. Видео появилось в YouTube-канале FILM.UA Group.

Трейлер Мавка. Лісова пісня смотреть онлайн:

Реклама

О чем фильм

"Мавка" создана по мотивам "Лісової пісні" Леси Украинки и адаптирован под жанр семейной анимации. Также в основе мультфильма – образы из славянских мифов и легенд.

Главные герои картины заговорили голосами известных звезд — Артема Пивоварова, Елены Кравец, Юлии Саниной и DZIDZIO. А чей голос принадлежит центральному персонажу – Мавке – пока остается загадкой.

Реклама

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Мавка. Лісова пісня" / Фото: пресс-служба

Лукаш озвучен харизматичным певцом Артемом Пивоваровым. Он поделился своими впечатлениями от работы над мультом:

Это классный и крутой опыт – озвучить мультфильм! Особенно, когда речь идет об одном из главных героев "Мавка. Лісова пісня". Лукаш – невероятно интересный персонаж, и у нас много общего. Прежде всего, это любовь к музыке.

Артем Пивоваров озвучил Лукаша
Артем Пивоваров озвучил Лукаша / Фото: пресс-служба

Реклама

Актриса, шоувумен и мама троих детей, давняя поклонница Мавки Елена Кравец подарила свой голос главной злодейке Килине, которой предстоит прекрасное перевоплощение.

Елена Кравец озвучила Килину
Елена Кравец озвучила Килину / Фото: пресс-служба

Фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина озвучила воинственную Русалку Водяницу. Эта героиня – невероятно красивая и эффектная, а голос Юлии делает ее уникальной.

Юлия Санина озвучила Русалку Водяницу
Юлия Санина озвучила Русалку Водяницу / Фото: пресс-служба

Певцу и актеру DZIDZIO (Михаил Хома) досталась роль ворчливого и неугомонного, но рассудительного друга Мавки – Шумника Гука. Гук как будто создан говорить голосом Михаила, так органично они дополняют друг друга.

DZIDZIO озвучил Гука
DZIDZIO озвучил Гука / Фото: пресс-служба

В январе 2022 года, в рамках Берлинского кинофестиваля, Animagrad представит международную версию трейлера "Мавка. Лісова пісня".

Команда представит мультфильм не только в Берлине, но и на всех крупнейших отраслевых фестивалях и кинорынках, включая кинорынки Marché du Film (Канны, Франция) и American Film Market (Лос-Анджелес, США).

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Рейтинг
Лучшие актеры по версии The New York Times
1
Бенедикт Камбербэтч Бенедикт Камбербэтч
2
Кристен Стюарт Кристен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакин Феникс Хоакин Феникс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Кто еще вошел в TOP-13
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросинина @mashaefrosinina | 1.5 млн
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Никита Добрынин @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Никитюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
Алексей Дурнев @aleksey_durnev | 509К
1/2
Обратный отсчет
До Нового года осталось:
Готовимся вместе
Ёлочка, зажгись!
Премьера недели
THE HARDKISS — Сестра
В клипе снялась популярная актриса
Новогодний mood ​​
А вы соскучились по оливье? Наталия Орейро — ДА!
Must visit
Главные концерты декабря
Досуг для меломанов
Цитата дня

Мне очень дивно за этим наблюдать и тут вопрос – кто же главный коррупционер?

Юрий Никитин украинский музыкальный продюсер
Скандал набирает обороты
Home alone
Дом Кевина можно арендовать
Сколько стоит жилье Маккалистеров
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять