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Трейлер фильма "Дом Гуччи" с Леди Гагой, Аль Пачино, Адамом Драйвером вызвал бешеный восторг

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
30 июля, 16:17
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Одна из причин с нетерпением ждать ноября – выход фееричного фильма "Дом Гуччи" от режиссера "Марсианина" и "Бегущего по лезвию". Один лишь итальянский акцент Леди Гаги уже вызывает радость
Кадры из фильма "Дом Гуччи"
Кадры из фильма "Дом Гуччи" / Фото: Скриншот из YouTube

Как только на днях появились постеры к фильму "Дом Гуччи" с Адамом Драйвером и Леди Гагой – зрители пришли в восторг от предстоящей премьеры. А когда вышел первый трейлер – интересу к новому фильму не было предела.

Биографический фильм Ридли Скотта посвящен убийству Маурицио Гуччи – главе модного дома Gucci. Убийство организовала его экс-супруга, Патриция Реджиани, которую осудили за это в 1998 году. В фильме появится такой звездный состав, что посмотреть его захочется лишь ради этих актеров: Аль Пачино, Джаред Лето, Сальма Хайек, Джереми Айронс, Джек Хьюстон. Но, что еще более любопытно – семья Gucci несмотря на такой масштаб фильма, выразила свое, мягко говоря, разочарование в нем еще до премьеры.

В любом случае "Дом Гуччи" уже выглядит многообещающе и определенно станет самой обсуждаемой премьерой будущей осени. Подробнее о сюжете и других деталях – смотрите далее.

Леди Гага и Адам Драйвер и другие на постерах к фильму

Певица Леди Гага продолжает развиваться в актерском направлении. После выхода фильма "Звезда родилась", артистка явно планировала продолжить свою актерскую карьеру. В "Доме Гуччи" Леди Гага предстает в совершенно новом для себя образе: в роли итальянской светской львицы Патриции Реджани с темно-каштановыми волосами. Именно она и "заказывает" убийство своего супруга.

Роль внука основателя модного дома Gucci, Маурицио Гуччи, играет Адам Драйвер. 37-летний актер удивительно перевоплотился в своего персонажа.

Адам Драйвер и Леди Гага на постерах фильма "Дом Гуччи"
Адам Драйвер и Леди Гага на постерах фильма "Дом Гуччи" / Фото: mgm.com

Легендарный Аль Пачино сыграл роль Альдо Гуччи, который является дядей главного героя Маурицио и его брала Родольфо.

Вокалист Thirty Seconds to Mars Джаред Лето предстанет в роли Паоло Гуччи – вице-президента и управляющего директора Gucci Shops Inc и Gucci Parfums of America. Стоит отметить, что в трейлере Джаред выглядит почти неузнаваемо. В жизни Паоло и Маурицио часто конфликтовали, ведь Паоло также был в эпицентре борьбы за право власти над империей моды.

В тренде

Аль Пачино и Джаред Лето на постерах к фильму "Дом Гуччи"
Аль Пачино и Джаред Лето на постерах к фильму "Дом Гуччи" / Фото: mgm.com

Отца Маурицио, Родольфо Гуччи, играет Джереми Айронс. В 1991 году актер получил "Оскар" за фильм "Изнанка судьбы".

Сюжет

В основу сюжета криминальной биографической драмы легла книга Сары Эй Форден "Дом Гуччи Сенсационная история убийства, безумие, гламура и жадности". Собственно, ее название уже выражает настроение и атмосферу, которую зрители ощущают при просмотре первого трейлера. В ней описывается реальная история убийства главы легендарного модного дома Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году.

Ранее мы рассказали, что нужно знать о фильме "Бабий Яр. Контекст", который получил приз на Каннском кинофестивале в этом году.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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