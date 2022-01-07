Умер первый темнокожий обладатель премии "Оскар" Сидни Пуатье

Старейший обладатель премии "Оскар" ушел из жизни за месяц до своего 95-го юбилея. Актер запомнился зрителям своими многочисленными ролями в кино

Сидни Пуатье умер в 94 года / Фото: Getty Images

Оскароносный актер Сидни Пуатье ушел из жизни в 94 года. Информацию подтвердили в Офисе министра иностранных дел Багамских Островов, сообщает TMZ.

Имя Пуатье вошло в история кинематографии, ведь именно он стал первым темнокожим обладателем премии "Оскар" за лучшую мужскую роль. Награду актер получил в 1963 году за роль в фильме "Полевые лилии".

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Сидни Пуатье первый темнокожий актер, получивший "Оскар" / Фото: Getty Images

Сидни Пуатье: краткая биография

Будущий актер родился в феврале 1927 года в семье выходцев с Багамских островов. Пуатье быстро получил славу и стал одним из лучших темнокожих актеров в США.

Пуатье начинал с театральных постановок, а вскоре перешел работать в кино. После получения премии "Оскар" актер стал одним из самых высокооплачиваемых звезд Голливуда на равне с его "белыми" коллегами".

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Кроме того, обладатель "Оскара" пробовал себя как режиссер.

После завершения актерской карьеры и работы в кино, Пуатье стал заниматься дипломатической деятельностью. Также бывший актер был послом Багамских островов в Японии и постоянным представителем Багамских островов при ЮНЕСКО.

20 февраля 2022 Сидни Пуатье должно было исполнится 95 лет. У актера осталось шестеро детей, восемь внуков и трое правнуков.

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Несколько дней назад стало известно, что с разницей в шесть дней от коронавируса умерли французские шоумены братья Богдановы.