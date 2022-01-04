Умерли с разницей в 6 дней. Как жили братья Богдановы

Популярные на весь мир французские братья-близнецы русского происхождения ушли из жизни друг за другом. Известно, что оба брата не сделали прививку от COVID-19

Братья Богдановы умерли с разницей в 6 дней / Фото: Wikipedia

Звезды французского телевидения с русскими корнями Игорь и Григорий Богдановы скончались с разницей в 6 дней в возрасте 72-лет.

Близнецы стали популярными во Франции еще в 80-х, на телевидении братья вели научно-популярную программу о космосе Temps X на TF1.

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Но мировую известность Богдановым принесли не рассказы о космосе, а их внешность – оба близнеца имели серьезные деформации лица, предполагается, что из-за чрезмерного количества пластических операций.

Наиболее серьезно от пластики пострадали скулы, подбородки и губы Богдановых. Из-за неудачной пластики Богдановы часто становились героями различных мемов в Сети.

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Однако, сами братья никогда не признавали то, что делали какие-либо манипуляции с внешностью. По словам Богдановых, так в них проявлялось "инопланетное", не зря же они вели программу о космосе. Также существует версия, что оба брата страдали серьезным заболеванием – акромегалией.

От чего умерли братья Богдановы?

Как стало известно, Григорий Богданов скончался 28 декабря от осложнений коронавирусной инфекции, следом за ним, через 6 дней, ушел из жизни его брат Игорь.

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Издание The SUN сообщает, что близнецы решили не вакцинироваться от коронавируса, поэтому прививок у них не было.

Личная жизнь братьев Богдановых

Известно, что только один из братьев смог построить отношения и завести семью – Игорь. Телеведущий был женат несколько раз и имеет пятерых детей от разных супруг.

Кроме того, у Игоря есть сын Дмитрий от первого брака, но ведущий до последнего не признавал ребенка и не считал себ его отцом.

В отличии от брата, Григорий Богданов никогда не был женат и не имел наследников.