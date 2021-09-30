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Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в регби. Таким герцогов Кембриджских редко увидишь (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
30 сентября, 10:04
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Кейт Миддлтон и принц Уильям в рамках рабочего визита в Северную Ирландию посетили регби-клуб
Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали свои спортивные навыки
Кейт Миддлтон и принц Уильям продемонстрировали свои спортивные навыки / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Еще несколько дней назад Кейт Миддлтон и принц Уильям блистали на красной дорожке премьерного показа фильма о Джеймсе Бонде, а теперь отправились Северную Ирландию. В рамках поездки герцоги Кембриджские встретились со студентами Ольстерского университета и даже успели продемонстрировать свои спортивные навыки. Пара сыграла в регби.

Кейт Миддлтон для этого выхода выбрала спортивный костюм черного цвета, а волосы собрала в высокий хвост.

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На страничке герцогов Кембриджских в InstaStories появился опрос. Подписчикам предложили выбрать, у кого же техника лучше?

Скриншот: Instagram

Предлагаем посмотреть видео, чтобы ответить на этот вопрос.

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Напомним, недавно Кейт Миддлтон показала свою спортивную фигуру. Супруга принца Уильяма встретилась с британскими чемпионами по теннису и сыграла с ними на корте.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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