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Кейт Миддлтон переживает за трехлетного сына из-за его хобби

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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3 февраля, 11:23
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Герцогиня Кембриджская во время одного из рабочих визитов рассказала об увлечениях своих сыновей
Кейт Миддлтон рассказала о хобби сыновей
Кейт Миддлтон рассказала о хобби сыновей / Фото: Instagram

Кейт Миддлтон уже приступила к выполнению своих новый обязанностей – она стала новым покровителем Футбольной лиги регби и Союза регби Англии. Супруга принца Уильям посетила тренировку по регби на стадионе "Туикенем".

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Во время встречи с игроками мужской и женской команд по регби Кейт рассказала, что ее дети очень любят эту игру. Старший сын Джордж, играет в регби и нетбол со своими сверстниками в школе. Младший сын Луи тоже увлекается этим видом спорта и уже выходит на поле.

Луи у нас — просто камикадзе, мы беспокоимся о том, что, когда вырастет, он будет в центре всех событий, – цитирует слова герцогини Кембриджской издание Hola.

Кейт Миддлтон с младшим сыном
Кейт Миддлтон с младшим сыном / Фото: Getty Images

К слову, во время очередного zoom с учителями в период карантина Кейт Миддлтон признавалась, что принц Луи любит хулиганить и шкодничать. Например, он подбегает к компьютеру и норовит завершить разговор.

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Луи очень манит красная кнопка, когда он ее видит, он всегда хочет ее нажать

Принц Луи
Принц Луи / Фото: Instagram

Ранее стало известно, что Кейт и Уильм покинут Лондон.

Элина Пелешенко
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