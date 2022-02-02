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Кейт Миддлтон "подсидела" принца Гарри: подробности о новом назначении герцогини

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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2 февраля, 21:01
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Стало известно, что герцогиня Кембриджская приступает к новым обязанностям. Ранее их исполнял принц Гарри
Кейт Миддлтон получила новые обязанности
Кейт Миддлтон получила новые обязанности / Фото: Getty Images

Недавно Кейт Миддлтон обогнала Меган Маркл по популярности в США, а на этой неделе стало известно, что герцогиня Кембриджская также официально взяла на себя еще одну обязанность принца Гарри. Кто-то в Сети говорит, что Кейт "подсидела" Гарри, но инсайдеры утверждают, что жена принца, да и сам Уильям, просто не имеют выбора, а перенимают обязанности, которые ранее были возложены на других членов семейства. Речь о герцогах Сассекских, которые сложили полномочия старших членов, и принце Эндрю, попавшем в сексуальный скандал.

Как бы там ни было, а Букингемский дворец объявил Кейт Миддлтон новым покровителем Футбольной лиги регби и Союза регби Англии.

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

В Инстаграм герцогов Кембриджских появилось такое сообщение:

Я так рада стать Попечителем Футбольной Лиги регби и Футбольного союза регби – двух фантастических организаций, которые стремятся использовать возможности спорта для объединения сообществ и содействия процветанию отдельных людей. Я с нетерпением жду возможности поработать с ними и поддержать Англию в этот год, богатый на события в этом виде спорта!

А видео прекрасно иллюстрирует настрой герцогини на новой должности.

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К слову, ранее уже ходили слухи о том, что Кейт Миддлтон в конечном итоге получит должность, поскольку в детстве она и ее сестра Пиппа обожали эту игру, а во взрослой жизни герцогиня также активно следит за успехами команд в этом виде спорта.

В Футбольной лиги регби рады новому патрону, о чем в своей речи сказал исполнительный директор организации Ральф Риммер:

Для нас большая честь, что герцогиня Кембриджская была назначена Королевским покровителем Футбольной лиги регби. Этой осенью в Англии пройдет чемпионат мира по регби среди женщин, инвалидов-колясочников и инвалидов. История нашего спорта построена на стремлении бороться с неравенством, и мы чтим это, сосредоточившись на том, чтобы оказывать положительное социальное влияние и вне предела поля. Мы с нетерпением ждем возможности работать с герцогиней в ближайшие годы.

Так что нам только остается следить за успехами жены принца на новом поприще.

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Напомним, ранее стало известно, что Кейт и Уильм покинут Лондон.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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