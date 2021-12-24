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Первое Рождество без принца Филиппа: Елизавета II в традиционном обращении трогательно почтила память мужа (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
24 декабря, 10:15
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Этот год для для британской королевы был нелегким – скандальное интервью принца Гарри, смерть супруга, проблемы со здоровьем
Королева Елизавета II
Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Уже известно, что второй год подряд королевская семья не соберется на традиционном рождественском ужине в Сандрингеме. Елизавета II будет отмечать свой любимый праздник в Виндзоре. Традиционная рождественская речь королевы к народу в этом году тоже будет особенной из-за одной детали.

Ее Величество решила почтить память принца Филиппа, надев сапфировую брошь с хризантемами, которую можно видеть на первых фотографиях во время медового месяца в 1947 году королевы и герцога Эдинбургского.

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Елизавета II для традиционной рождественской речи выбрала особенную брошь
Елизавета II для традиционной рождественской речи выбрала особенную брошь / Фото: Getty Images

Елизавета II и принц Филипп в 1947 году
Елизавета II и принц Филипп в 1947 году / Фото: Getty Images

Второй раз королева появилась в этой броши на фото сделанных к бриллиантовой годовщине свадьбы в 2007 году. Стоит отметить, что на столе Елизавета II оставила только этот снимок.

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Елизавета II и принц Филипп в 2007 году
Елизавета II и принц Филипп в 2007 году / Фото: Getty Images

Также в этой броши Ее Величество появлялась на снимке, сделанным в честь 73-й годовщины свадьбы с принцем Филиппом.

Елизавета II и принц Филипп в 2020 году
Елизавета II и принц Филипп в 2020 году / Фото: Instagram

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Уже известно, что Елизавета II отметит первое Рождество без принца Филиппа вместе с принцем Чарльзом и его супругой Камиллой. Кейт Миддлтон и принц Уильям решили провести праздник в Анмер Холле.

Ранее принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь на рождественской открытке.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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