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Елизавете II пришлось нарушить одну из важных традиций в первое Рождество без принца Филиппа

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 09:27
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Члены королевской семье должны были собраться на традиционном рождественском ужине в Сандрингеме, но эпидемиологическая ситуация внесла коррективы
Королевская семья второй год подряд не соберется на традиционный рождественский ужин в Сандрингеме
Королевская семья второй год подряд не соберется на традиционный рождественский ужин в Сандрингеме / Фото: instagram.com/theroyalfamily

Елизавете II уже пришлось отменить семейный предрождественский ланч в Виндзорском замке из-за большого процента заразившихся новой мутацией COVID-19 — штаммом Омикрон.

Теперь стало известно, что королева не поедет в Сандрингем, чтобы отмечать Рождество. Второй год подряд Ее Величество приходится нарушать давнюю традицию. Елизавета II первое Рождество без Филиппа отметит в Виндзоре. Об этом пишет CNN.

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Отмечается, что члены королевской семьи во время праздников приедут встретиться с королевой, но будет ли традиционный рождественский ужин – пока нет информации.

Елизавета II второй год подряд будет отмечать Рождество в Виндзорском замке
Елизавета II второй год подряд будет отмечать Рождество в Виндзорском замке / Фото: Getty Images

Напомним, за праздничным столом Елизавета II хотела видеть Меган Маркл и принца Гарри, но герцоги Сассекские отказались приезжать в Британию. По информации инсайдеров, пара собирается пообщаться с королевой и другими родственниками по видеосвязи.

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Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри решились на переезд в США после неожиданного поступка Елизаветы II на Рождество

Элина Пелешенко
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