Елизавете II пришлось нарушить одну из важных традиций в первое Рождество без принца Филиппа

Елизавете II уже пришлось отменить семейный предрождественский ланч в Виндзорском замке из-за большого процента заразившихся новой мутацией COVID-19 — штаммом Омикрон.
Теперь стало известно, что королева не поедет в Сандрингем, чтобы отмечать Рождество. Второй год подряд Ее Величество приходится нарушать давнюю традицию. Елизавета II первое Рождество без Филиппа отметит в Виндзоре. Об этом пишет CNN.
Отмечается, что члены королевской семьи во время праздников приедут встретиться с королевой, но будет ли традиционный рождественский ужин – пока нет информации.
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Напомним, за праздничным столом Елизавета II хотела видеть Меган Маркл и принца Гарри, но герцоги Сассекские отказались приезжать в Британию. По информации инсайдеров, пара собирается пообщаться с королевой и другими родственниками по видеосвязи.
Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри решились на переезд в США после неожиданного поступка Елизаветы II на Рождество