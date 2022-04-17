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Принц Чарльз вспомнил об украинских беженцах в своем поздравлении с католической Пасхой

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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17 апреля, 13:31
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Сегодня, 17 апреля, католическая церковь празднует Пасху. С поздравительным обращением от лица королевы Елизаветы к народу обратился принц Уэльский
/ Фото: Getty Images

Накануне католического праздника принц Чарльз и королева Елизавета встретились с принцем Гарри и Меган Маркл, что стало по-настоящему знаковым событием в монаршей семье.

А сегодня королевский дворец опубликовал официальное обращение к жителям Великобритании в честь праздника Пасхи. В нем принц Чарльз выразил слова поддержки беженцам из Украины.

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Принц Уэльский отметил, что тысячи украинцев продолжают искать убежища от боев на своей родине, следуя по стопам миллионов беженцев, уже сбежавших от российского вторжения.

В последние годы мое сердце разбито от страданий невинных жертв конфликта, с некоторыми я встречался и они рассказывали мне истории невыразимой трагедии, о том как были вынуждены покинуть свою страну и искать убежище вдали от дома. Но среди всей этой печали и бесчеловечности было глубоко трогательно увидеть, как многие люди готовы открыть свои дома для нуждающихся, как они предложили свое время и свои ресурсы, чтобы помочь тем, кто сталкивается с такими трудностями, – сказал принц Чарльз.

Также принц отметил, что для него было огромной честью представлять Ее Величество на службе в Великий Четверг, которую она, к сожалению, не смогла посетить.

Ранее Меган Маркл поприветствовала украинскую сборную на "Играх непокоренных" словами "Слава Украине".

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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