Принц Чарльз згадав про українських біженців у своєму привітанні з католицьким Великоднем

Сьогодні, 17 квітня, католицька церква святкує Великдень. З вітальним зверненням від імені королеви Єлизавети до народу звернувся принц Уельський

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Напередодні католицького свята принц Чарльз і королева Єлизавета зустрілися з принцом Гаррі та Меган Маркл, що стало по-справжньому знаковою подією в монаршій сім'ї.

А сьогодні королівський палац опублікував офіційне звернення до мешканців Великої Британії на честь свята Великодня. У ньому принц Чарльз висловив слова підтримки біженцям із України.

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Принц Уельський зазначив, що тисячі українців продовжують шукати притулку від боїв на своїй батьківщині, слідуючи стопами мільйонів біженців, які вже втекли від російського вторгнення.

В останні роки моє серце розбите від страждань безневинних жертв конфлікту, з деякими я зустрічався і вони розповідали мені історії невимовної трагедії, про те, як були змушені покинути свою країну і шукати притулок далеко від дому. Але серед усього цього смутку і нелюдяності було глибоко зворушливо побачити, як багато людей готові відкрити свої будинки для тих, хто потребує, як вони запропонували свій час і свої ресурси, щоб допомогти тим, хто стикається з такими труднощами, – сказав принц Чарльз.

Також принц зазначив, що для нього було величезною честю представляти Її Величність на службі у Великий Четвер, яку вона, на жаль, не змогла відвідати.

Раніше Меган Маркл привітала українську збірну на "Іграх непокорених" словами "Слава Україні".