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Принц Чарльз згадав про українських біженців у своєму привітанні з католицьким Великоднем

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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17 квітня, 13:31
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Сьогодні, 17 квітня, католицька церква святкує Великдень. З вітальним зверненням від імені королеви Єлизавети до народу звернувся принц Уельський
/ Фото: Getty Images

Напередодні католицького свята принц Чарльз і королева Єлизавета зустрілися з принцом Гаррі та Меган Маркл, що стало по-справжньому знаковою подією в монаршій сім'ї.

А сьогодні королівський палац опублікував офіційне звернення до мешканців Великої Британії на честь свята Великодня. У ньому принц Чарльз висловив слова підтримки біженцям із України.

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Принц Уельський зазначив, що тисячі українців продовжують шукати притулку від боїв на своїй батьківщині, слідуючи стопами мільйонів біженців, які вже втекли від російського вторгнення.

В останні роки моє серце розбите від страждань безневинних жертв конфлікту, з деякими я зустрічався і вони розповідали мені історії невимовної трагедії, про те, як були змушені покинути свою країну і шукати притулок далеко від дому. Але серед усього цього смутку і нелюдяності було глибоко зворушливо побачити, як багато людей готові відкрити свої будинки для тих, хто потребує, як вони запропонували свій час і свої ресурси, щоб допомогти тим, хто стикається з такими труднощами, – сказав принц Чарльз.

Також принц зазначив, що для нього було величезною честю представляти Її Величність на службі у Великий Четвер, яку вона, на жаль, не змогла відвідати.

Раніше Меган Маркл привітала українську збірну на "Іграх непокорених" словами "Слава Україні".

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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