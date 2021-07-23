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Елизавета II может не увидеть дочь Гарри и Меган: есть две причины

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
23 июля, 06:30
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Королева Великобритании негативно отнеслась к тому, что ее внук в следующем году выпустит мемуары, в которых раскроет тайны королевской семьи. Из-за этого их отношения становятся более напряженными
Елизавета II не сможет встретиться со своей правнучкой
Елизавета II не сможет встретиться со своей правнучкой / Фото: Getty Images

В следующем году Елизавета II будет отмечать платиновый юбилей – 70 лет на троне. К тому моменту Ее Величеству исполнится 96 лет. Этот праздник – отличный повод повидаться со всеми родственниками, в том числе и с принцем Гарри и Меган Маркл с их детьми.

И если маленького Арчи Ее Величество уже успела немного понянчить, то Лилибет, которая родилась 4 июня, пока что нет. Многие королевские эксперты хоть и желают Елизавете II здоровья и долгих лет жизни, но опасаются, что королева может не успеть познакомиться со своей правнучкой из-за почтенного возраста.

Вторая причина – есть риск, что Меган Маркл вовсе не захочет приезжать в Британию в ближайшее время. Возможно, ей и не придется беспокоиться об этом, ведь из-за того, что принц Гарри в 2022 году планирует выпустить откровенную автобиографию, их с Меган могут не пригласить на празднование платинового юбилея королевы, сообщает Express.co.uk.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II / Фото: instagram.com/chrisjacksongetty

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Многие королевские эксперты уверены – мемуары Гарри могут затмить празднование 70-летия королевы на троне. Отношения Гарри и Меган с королевской семьей сделало более напряженными откровенное интервью, которое пара дала Опре Уинфри в марте этого года.

Похоже, что многие члены королевской семьи уже забыли про скандальное интервью – сейчас их больше заботят будущие мемуары Гарри. Детальнее – в видеосюжете:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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