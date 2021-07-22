Почему крестины дочери Меган Маркл и принца Гарри могут пройти в напряженной обстановке

Меган Маркл и принц Гарри в начале июня стали родителями во второй раз. Совсем скоро должны состояться крестины дочери герцогов Сассекских

Принц Гарри хочет крестить дочь в Лондоне / Фото: Getty Images

В Сети все чаще говорят о крестинах дочери Меган Маркл и принц Гарри – Лилибет-Дианы. По данным инсайдеров, принц Гарри хочет крестить дочь осенью в Лондоне в кругу королевской семьи. Королевские эксперты предполагают, что из-за напряженных отношений пары с монархами, мероприятие пройдет не так гладко. Об этом пишет The List.

Для Меган Маркл эта поездка станет первой после скандальных откровений Опре Уинфри. Королевский эксперт Рассел Майерс считает, что супруга принца Гарри будет чувствовать себя в Лондоне в присутствии британских монархов не в своей тарелке.

Меган Маркл, принц Гарри, принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Меган точно не самый желанный гость, хотя королева и уверяла, что всегда будет любить и принимать внука и его избранницу, – сказал королевский эксперт.

Ранее другой королевский эксперт предположил, что в семье британских монархов вновь может разразиться скандал. Королевская семья пока официально не признала Лилибет наследницей британского престола. На сайте королевской семьи до сих пор нет информации о дочери Меган и Гарри, хоть малышка родилась в начале июня.

Есть ли шанс у Меган Маркл и принца Гарри помириться с королевской семьей – смотрите в сюжете:

Ранее мы рассказывали, что Опра Уинфри отказалась быть крестной дочери Меган Маркл и принца Гарри.