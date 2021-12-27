Проникший в Виндзорский замок парень хотел убить Елизавету II

19-летний британец записал видео с угрозами королеве перед тем, как проникнуть на территорию Виндзорского замка

Елизавету II хотел убить 19-летний парень с психическим расстройством / Фото: Getty Images, The Sun

Житель города Саутгемптон, которого накануне задержала полиция, заключен под стражу. Нарушителю не удалось попасть ни в одну из построек резиденции на территории Виндзорского замка и Ее Величество в порядке.

Вскоре стало известно, что подозреваемый Джасвант Сингх Чайль намеревался убить королеву. Об этом он (так пишет издание The Sun) говорит в видео, которое попало в Сеть за полчаса до того, как парня обнаружила полиция.

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В ролике парень в черном и в белой маске держит в руках арбалет. Он говорит: "Мне очень жаль. Мне очень жаль. Я попытаюсь убить королеву Елизавету".

Скриншот из видео, в котором неизвестный говорит, что намерен убить Елизавету II / The Sun

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Мужчина свои намерения объяснил местью. Вот, что он сказал:

Это месть за погибших во время резни Джаллианвала Баг 1919 года. Это также месть за тех, кто был убит, унижен и дискриминирован из-за своей расы.