Проникший в Виндзорский замок парень хотел убить Елизавету II

Житель города Саутгемптон, которого накануне задержала полиция, заключен под стражу. Нарушителю не удалось попасть ни в одну из построек резиденции на территории Виндзорского замка и Ее Величество в порядке.
Вскоре стало известно, что подозреваемый Джасвант Сингх Чайль намеревался убить королеву. Об этом он (так пишет издание The Sun) говорит в видео, которое попало в Сеть за полчаса до того, как парня обнаружила полиция.
В ролике парень в черном и в белой маске держит в руках арбалет. Он говорит: "Мне очень жаль. Мне очень жаль. Я попытаюсь убить королеву Елизавету".
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Мужчина свои намерения объяснил местью. Вот, что он сказал:
Это месть за погибших во время резни Джаллианвала Баг 1919 года. Это также месть за тех, кто был убит, унижен и дискриминирован из-за своей расы.