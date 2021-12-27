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Хлопець, який проник у Віндзорський замок, хотів убити Єлизавету II

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
27 грудня, 19:06
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19-річний британець записав відео із погрозами королеві перед тим, як проникнути на територію Віндзорського замку
Єлизавету II хотів убити 19-річний хлопець із психічним розладом
Єлизавету II хотів убити 19-річний хлопець із психічним розладом / Фото: Getty Images, The Sun

Житель міста Саутгемптон, якого напередодні затримала поліція за 500 метрів від британської королеви, взятий під варту. Порушнику не вдалося потрапити в жодну з будівель резиденції на території Віндзорського замку тож Її Величність у порядку.

Незабаром стало відомо, що підозрюваний Джасвант Сінгх Чайль мав намір вбити королеву. Про це він (так пише видання The Sun) говорить у відео, яке потрапило до Мережі за півгодини до того, як хлопця знайшла поліція.

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У ролику чоловік у чорному та в білій масці тримає у руках арбалет. Він каже: "Мені дуже шкода. Мені дуже шкода. Я спробую вбити королеву Єлизавету".

Скріншот із відео, в якому невідомий каже, що має намір вбити Єлизавету II / The Sun

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Чоловік свої наміри пояснив помстою. Ось що він сказав:

Це помста за загиблих під час різанини Джалліанвала Баг 1919 року. Це також помста за тих, хто був убитий, принижений та дискримінований через свою расу.

У повідомленні, відправленому до Snapchat разом із відео, підозрюваний також написав: "Мені дуже шкода всіх, кого я образив і кому збрехав. Якщо ви отримали це, то моя смерть близька".

Раніше повідомлялося, що Єлизавета II хоче запросити Меган та Гаррі на службу пам'яті принца Філіпа, що відбудеться навесні 2022 року.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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