Ради супруги принца Чарльза Кейт Миддлтон взяла в руки фотоаппарат: что получилось? (фото)

Меньше, чем через две недели супруге принца Чарльза Камиле исполняется 75 лет. Герцогиня Корнуольская уже рассказала о волнующем предложении внуков в честь юбилея.
В честь приближающейся круглой даты издание Country Life Magazine решило сделать обложку своего журнала с портретом будущей королевы-консорта. Фотографиями уже поделились в официальном Instagram Камиллы и принца Чарльза.
Герцогине предложили не только украсить своим фото первую полосу, но и стать редактором выпуска. К тому же, выпуск журнала тоже будет юбилейным – 125-м.
В качестве фотографа супруга принца Чарльза пригласила свою невестку Кейт Миддлтон. Именно она сделала эти нежные фото герцогини в цветах. Съемка прошла в саду Камиллы в Уилтшире, Ray Mill House.
Стоит отметить, что это уже не первый раз, когда официальные портреты для членов королевской семьи делает Кейт Миддлтон. В юности герцогиня Кембриджская профессионально занималась фотографией. В свое время супруга принца Уильяма хотела посвятить себя работе фотографа.
Ранее стало известно, что в честь дня рождения королева Елизавета устроит громкую вечеринку для принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"