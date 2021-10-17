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Победителем Співають всі! стал 16-летний одессит

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
17 октября, 09:59
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Вчера вечером состоялся финал грандиозного талант-шоу "Співають всі!" на телеканале "Украина". Первое место досталось парню из Одессы – Муаяду Абдельрахиму
Кто стал победителем "Співають всі!"
Кто стал победителем "Співають всі!" / Фото: телеканал "Украина"

В суперфинале грандиозного вокального шоу "Співають всі!" самое масштабное звездное жюри во главе с Натальей Могилевской определило имя победителя сезона. Главный приз проекта – полмиллиона гривень получил талантливый парень из Одессы – Муаяд Абдельрахим.

Проект объединил 100 звезд, которые на протяжении восьми недель выбирали самых талантливых украинцев, достойных борьбы за 500 тысяч гривень. В финале зрители увидели потрясающие выступления 14-ти участников.

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В конце выпуска на сцене осталось три самых сильных конкурсанта, среди которых 30-летняя киевлянка ODARA, жена известного музыканта и композитора Евгения Хмары, 16-летний Муаяд Абдельрахим из Одессы и 39-летний бариста со Львова Эскен Зова.

Муаяд Абдельрахим, Владимир Остапчук и Эскен Зова в финале шоу / Фото: instagram.com/spivayut_vsi

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Участники сошлись в последнем вокальном поединке, после чего стало ясно – главный приз и почетное звание победителя первого сезона суперпопулярного шоу "Співають всі!" получил талантливый юноша Муаяд Абдельрахим.

Я благодарен проекту, ведь он раскрыл меня и мой потенциал. Я очень счастлив и хочу выразить благодарность каждому человеку, который меня поддерживал, – делится победитель шоу "Співають всі!" Муаяд Абдельрахим. – Победа на шоу – это большой шаг вперед и огромный толчок. Почему-то я уверен, что этот проект мне очень поможет в дальнейшем становлении. Со своей стороны, могу точно сказать – я буду работать еще больше, буду стараться и ни в коем случае не оставлю это дело.

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Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. В августе Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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