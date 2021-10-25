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Діма Каднай пропустив ефір Танців з зірками через коронавірус

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
25 жовтня, 09:53
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У восьмому прямому ефірі фронтмен групи KADNAY не вийшов на паркет. Під час шоу стало відомо, що Діма підхопив COVID-19 і на деякий час змушений покинути танці
Діма Каднай заразився коронавірусом і пропустив ефір "Танців з зірками"
Діма Каднай заразився коронавірусом і пропустив ефір "Танців з зірками" / Фото: instagram.com/k.a.d.n.a.y

Минулого вечора на "Танцях з зірками" учасники танцювали в тріо – до них приєдналися інші хореографи. Діма Каднай і Аліна Лі готували номер разом із Аделіною Делі, та співак заразився коронавірусом і не зміг виступити.

Днями відбулася прем'єра гіпершоу "Маска" на телеканалі "Україна". Дивіться, що було в першому випуску нового сезону.

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Зараз Каднай перебуває вдома на самоізоляції. Його партнерки не захворіли і відчувають себе добре.

Мені стало погано після нічної репетиції. Приїхав додому, піднялася температура і я відразу ж здав тест на COVID-19. Мені прийшов позитивний результат. Я поки на самоізоляції. Дуже радий, що у Аліни і Аделіни все добре. Ми готували нереальний номер. Дуже хотів вас здивувати. Мені взагалі не віриться. Це шок, – зізнався Діма Каднай.

В Instagram артист також зробив пост, повідомивши про хворобу, подякував шанувальникам за підтримку і додав: "Сподіваюся, до наступної неділі на "Танцях з зірками".

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У зоні ризику в восьмому ефірі танцювального шоу опинилися Костя Войтенко і Роксоляна Маланчук, Євгенія Власова та Макс Леонов, Артур Логай і Аліна Лі – двом останнім парам довелося виконувати "танець за життя".

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У підсумку проєкт покинули Євгенія Власова і Макс Леонов. Як це було, дивіться в матеріалі.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

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