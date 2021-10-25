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Торт в лицо Дикусару и возвращение Оруджевой: как прошел восьмой эфир Танців з зірками

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
25 октября, 01:16
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Этот эфир шоу был посвящен вечеру трио – вместе с участниками танцевали приглашенные хореографы и танцоры, которые ранее уже принимали участие в проекте
Как прошел восьмой эфир шоу "Танці з зірками"
Как прошел восьмой эфир шоу "Танці з зірками" / Фото: скриншот

В восьмом эфире шоу было немало сюрпризов: к примеру, Екатерина Кухар заявила, что она беременна – в Сети до сих пор гадают, правда ли это. Кроме того, Анастасия Оруджева вернулась в проект. Правда, в качестве ведущей звездного балкончика – компанию ей составили Ирина Сопонару и Владимир Шумко.

Ранее мы рассказывали, как прошел первый эфир второго сезона гипершоу "Маска" на телеканале "Украина".

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Первыми в восьмом эфире на паркет вышли Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар, а компанию им составила Анна Ризатдинова. Она была единственной непрофессиональной приглашенной танцовщицей в этом эфире. Таким образом, в этом трио Дикусар танцевал с двумя олимпийскими призерками!

Их номер был стилизован под Бондиану, где Ольга и Анна были девушками Бонда, ну а Дмитрий Дикусар выступал в роли самого агента 007.

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Когда Ольга и Дмитрий поднялись на звездный балкончик, Ирина Сопонару решила "поздравить" Дикусара с днем рождения и зарядила ему тарелкой с тортом по лицу. Дмитрий явно не ожидал такого и, скорее всего, не обрадовался "сюрпризу".

Скриншот: видео

Вторыми выступили MELOVIN, Лиза Русанова и Илона Гвоздева. Трио было тяжело готовиться к этому выступлению, так как у Илоны и Лизы довольно напряженные отношения – все из-за критики Гвоздевой в сторону Русановой. Трио исполнило пасодобль.

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После этого для выполнения нежного контемпа на паркет вышли Александра Зарицкая и Юрий Мешков, а дополнил их дуэт Александр Прохоров, с которым изначально и должна была танцевать в этом сезоне Зарицкая.

Паркет чуть не "сгорел" от страстного фристайла Артура Логая, его партнерши Анны Карелиной и Яны Цыбульской.

Вместе с Константином Войтенко и Роксоляной Марущак в этом эфире на паркет вышли сразу две приглашенных звезды – Макс Ежов и Ольга Фреймут. Макса танцевал с парой, а Ольга сыграла роль самой себя – она рассказывала о хороших манерах Косте, Росколяне и Максу, которые по задумке номера были ученицами школы этикета.

Евгения Власова, Макс Леонов, Дмитрий Жук в эфире шоу исполнили румбу под песню Michael Jackson – Dirty Diana.

В зоне риска в этот раз оказались Костя Войтенко и Роксоляна Марущак, Евгения Власова и Макс Леонов и Артур Логай и Алина Ли – двум последним парам пришлось исполнять "танец за жизнь".

К сожалению, шоу покинули Евгения Власова и Макс Леонов.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Нет слов, чтобы передать мое потрясение и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей невероятной коллеги. Я сотрудничаю с полицией и вовлечен в расследование, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия. Я поддерживаю связь с ее мужем, предлагаю свою поддержку ему и семье. Мое сердце болит

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