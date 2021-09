Фронтвумен THE HARDKISS станет звездной гостьей грандиозного шоу Співають всі!

В эту субботу на телеканале "Украина" выйдет новый выпуск вокального шоу "Співають всі!" Как и раньше, талант участников будет оценивать звездная "сотня" судей, но в четвертом эфире к ним также присоединится Юлия Санина

Юлия Санина станет звездной гостьей шоу "Співають всі !" / Фото: телеканал "Украина"

На сцене масштабного шоу "Співають всі!" THE HARDKISS исполнят композицию "7 вітрів" из своего нового альбома, после чего Юлия Санина, которая сделала тату с изображением Тины Кароль, займет место рядом с капитаном "сотни" Натальей Могилевской.

Санина уже имеет опыт судейства и, хотя люди считают ее строгой, сама Юлия утверждает, что оценивает участников справедливо и никогда не упустит настоящий талант.

Для меня самое главное – харизма. Ноты можно брать невысокие, зато такие вкусные, что человека невозможно не заметить. А вот оттолкнуть может самоуверенность, хамство, причем это чувствуется с первых шагов участника на сцене, с первых слов. Я люблю, когда прежде всего талант говорит за себя, а уже потом – человек, – делится Юлия Санина.

Юлия Санина на шоу "Співають всі!" / Фото: телеканал "Украина"

А еще она советует участникам приходить на проект уже с готовым планом на будущее, ведь талант-шоу поможет стать известным лишь на время, а потом нужно удивлять людей своими работами.

Очень классно, если участник пишет песни и сразу после проекта может представить что-то свое. Потому что если месяц-два человек молчит – он ​​действительно теряется, – отметила фронтвумен группы THE HARDKISS.

Так кому удастся поразить харизмой и талантом Юлию Санину? Узнаем уже в эту субботу, 18 сентября, в 21:00 в новом выпуске грандиозного шоу "Співають всі!" на телеканале "Украина".

Группа THE HARDKISS / Фото: телеканал "Украина"

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Среди них: Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой выходит это музыкальное шоу.

