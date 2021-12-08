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К экс-участнику Холостячки Хветкевичу нагрянула полиция в США: Мне понравилось

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
8 декабря, 18:28
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Экс-участник "Холостячки-2" Андрей Хветкевич отправился в Майами по бизнес-делам. Но неожиданно он стал жертвой воровства!
Бывший участник второго сезона "Холостячки" Андрей Хветкевич стал жертвой кражи в Майами.
Бывший участник второго сезона "Холостячки" Андрей Хветкевич стал жертвой кражи в Майами. / Фото: instagram.com/diveeasy

Андрей Хветкевич на днях поделился с фолловерами новостью о своем путешествии в США. Он даже пошутил, будто главная героиня реалити Злата Огневич летит с ним, опубликовав в соцсетях фото певицы. Фаны уже было заподозрили в романе артистку и бизнесмена. Впрочем, это совсем не так.

Уже через два дня после приезда в Майями Хветкевич заявил о воровстве его вещей! В Instastories он поделился приключенческой истории, случившейся с ним.

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Мужчина заявил, что впервые в жизни ему пришлось вызвать полицию и ему...это понравилось.

У меня пропала сумка. В Америке у меня есть хранилище, где лежали всякие вещи и несколько дней назад оттуда кое-что исчезло, – объяснил Андрей.

Андрей Хветквич – бизнесмен и фридайвер мирового класса.
Андрей Хветквич – бизнесмен и фридайвер мирового класса. / Фото: instagram.com/diveeasy

Хветкевич отметил, что у него есть специальные Apple трекеры, которые показывают где и что находится. И именно благодаря такому маячку он лично отследил одну из сумок. Впрочем, без полиции здесь не обошлось.

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Они (полицейские, – ред.) приехали и говорят: "Ну вы понимаете, если люди, укравшие сумки скажут, что ничего не знают, то и мы ничего сделать не сможем. Вам нужно иначе это все делать, через детектива", – рассказал бизнесмен.

Итак, мужчина согласился на расследование и в конце концов сумку Андрею вернули, но есть одно "но":

Сумку нашли. Но только сумку, без ничего внутри. В общем, вещей там не было. Ну в принципе ничего суперценного там не было. Просто неприятно, – поделился он.

Андрей покинул проект в 10 выпуске.
Андрей покинул проект в 10 выпуске. / Фото: instagram.com/diveeasy

По словам Хветкевича, сумку себе присвоил сотрудник компании, которая собирает мусор. Просто ему понравилась эта вещь, и он решил ее взять.

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Она (сумка, – Ред.) красива, поэтому чувак забрал себе. А полиция в Америке работает прикольно. Мне понравилось, – добавил Андрей.

Напомним, экс-участник "Холостячки" пообещал вернуться в Украину в следующую пятницу, ведь они с другими участниками проекта запланировали совместный просмотр пост-шоу. Кстати, в нем зрители наконец-то узнают, как сложилась дальнейшая судьба героев.

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