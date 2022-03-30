13-летний сын Тины Кароль приехал в Польшу помогать украинским беженцам (видео)

Сейчас Тина Кароль находится в Польше. Оттуда звезда оказывает поддержку своей родной родине , выступая на благотворительных мероприятиях и не только.
Присоединился к поддержке Украины 13-летний сын артистки – Вениамин. Мальчик, который живет и учится в Лондоне, специально приехал на каникулы в Польшу и присоединился к волонтерству.
Вениамин встречал на вокзале в Варшаве украинских беженцев и угощал сладостями детей.
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Отметим, Вениамин учится в элитном учебном заведении в Лондоне. По слухам, за обучение сына певица платит около миллиона гривен в год . Известно, что мальчик играет на фортепиано и барабанах, а также увлекается фехтованием и регби.
Недавно Тина Кароль осуществила мечту Амелии, которая пела в бомбоубежище. Певица выступила с девочкой в Варшаве.
Раньше украинская певица матом обратилась к Путину и пообещала, что он ответит за все свои гнусные поступки.