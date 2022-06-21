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"8 лєт, бучафєйк, рєфєрєндум": продюсер Оли Поляковой рассказал о своих приключениях в чат рулетке с рашистами

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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21 июня, 10:35
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Михаила Ясинского "довели" рашисты, которые слепо верят пропаганде. Продюсер так и не встретил "хороших русских", о которых говорят некоторые знаменитости
Михаил Ясинский рассказал, кого встречал в чат рулетке
Михаил Ясинский рассказал, кого встречал в чат рулетке / Фото: Pinterest, instagram.com/mikeyasinsky

Идет четвертый месяц кровавой войны, которую развязала РФ против Украины. В начале полномасштабного вторжения многие украинские звезды верили, что среди граждан РФ найдутся те, кто будет оказывать мощное сопротивление режиму Путина. Однако впоследствии большинство поняло – "хороших русских" нет. Игорь Кондратюк вообще назвал эту фразу оксюмороном.

Впрочем, остались и те, кто не теряет надежду найти все же "хороших русских". Продюсер Михаил Ясинский, решил проверить это на практике. Однако, зайдя в чат рулетку, понял – в РФ все зомбированные.

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В Facebook он объяснил, что не сдержался и неделю назад зашел в чат рулетку. Ясинский считал, что ему просто не удалось встретить "хороших русских", хотя выбирал "нормальные лица".

Нет. Они там все упоротые. "Все" означает каждый. По крайней мере, среди тех, с кем я разговаривал в течение трех часов. Это примерно шесть мужчин от 27 до 50 лет. Конечно, нормальный человек не будет сидеть в рулетке. Но что-то мне подсказывает, что даже те, кого там нет в большинстве своем полностью разделяют мнения моих собеседников, – высказался продюсер.

Также Ясинский озвучил те мысли, которые разделяют все рашисты (мы тоже о них неоднократно слышали от рупоров Кремля).

Дойти до польской границы, посадить или убить всех нацистов, помириться с нормальными украинцами. На вопрос: "как?" и "ради чего?", адекватного ответа, конечно, я не услышал. Ну, и конечно, остальные по классике: дом профсоюзов, 8 лет, бучафейк, переворот, референдум, Азов, клоун, – отметил Михаил.

И действительно, заходя в чат рулетку, чтобы провести беседу с россиянами, еще раз убеждаешься, что там либо все поддерживают диктатора, либо придерживаются позиции "вне политики".

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Фолловеры в комментариях под постом Ясинского также поделились своим опытом в чат рулетке. Они уверяют, что не нашли "хороших русских":

  • У меня такое же: "это все вы промахиваетесь, уже все признали, включая Боинг. И сдавайтесь скорее".
Скриншот: Facebook
  • Был опыт. Знаете, хочется каждому сказать, на кого попадаешь, только одну фразу: "Боже какое к*нченое"! Удивляет почему они такие злые. Потому что несчастные?!
Скриншот: Facebook

Впрочем, некоторые и наталкивались на адекватно мыслящих граждан РФ.

  • Мне попадали нормальные люди, особенно Магадан – он полностью проукраинский, там даже мэр украинец. А один дедушка даже расплакался в эфире и просил прощения за всех. Но их действительно мало неупоротых.
Скриншот: Facebook

Напомним, недавно Михаил Ясинский высказался о новом треке "Ногу свело!", посвященном Украине. По мнению продюсера, о подобных артистах следует забыть.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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