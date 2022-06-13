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В Сети спорят из-за нового трека "Ногу свело!", который посвящен Украине

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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13 июня, 19:24
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Российская гурппа "Ногу свело!" выпустила клип и песню "Украина", которая вызвала большие споры в соцсетях – одни благодарят музыкантов за поддержку, другие говорят, что сейчас не время искать "хороших русских"
Песня "Ногу свело" вызвала споры в соцсетях
Песня "Ногу свело" вызвала споры в соцсетях / Фото: Стоп-кадр видео.

В песне "Украина", которая символично вышла в день России, поется о войне в Украине и безжалостности кровавого диктатора, возомнившего себя божеством. Также в тексте солист группы Максим Покровский вспомнил города-герои Киев, Мариуполь, Одессу, Харьков и Бучу.

"Украина – моя вторая половина", – поет Покровский в композиции.

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Поддержка российских артистов Украины давно стала предметом для споров в украинском обществе. Ярче всего свое негодование выражают представители медиа и украинского шоу-бизнеса.

Так, к примеру, известный украинский продюсер Михаил Ясинский считает, что про подобных артистов стоит забыть.

В целом, вполне российская песня и клип. Именно в день россии и для россиян. Поэтому не понимаю все эти "восторги" от украинцев, – пишет Ясинский.

Скриншот: Facebook

В то же время российский журналист и музыкальный критик Михаил Козырев, к примеру, имеет противоположное мнение.

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Каждая его песня попадает в точку, не оставляя никого равнодушным. Тексты доказывают, что артист очень ясно представляет себе, где тьма, а где свет, и у него в этом нет никаких сомнений, – пишет Козырев.

Скриншот: Facebook

При этом, в комментариях под постом Козырева его подписчики продолжили спор. Среди комментариев можно было найти сообщение украинского дизайнера и возлюбленной Олега "Фагота" Михайлюты – Ольги Навроцкой.

Все хорошо, только мы не вторая половина, – написала Ольга.

Скриншот: Facebook

Также "Ногу свело!" поддержал украинский журналист, блогер и политический деятель Виктор Трегубов.

Если учитывать, что уехал он (Покровский – Ред.) не в Украину, не пытается получить украинское гражданство (хотя имеет право, см. ниже) – (мать Максима Покровского – украинка – Ред.), не пытается давать украинцам советы, как жить – в смысле, не ведет себя как стереотипный "российский либерал" – я не вижу, какие к нему могут быть претензии просто потому, что я не вижу, как в его ситуации можно было поступить лучше, – пишет Виктор.

Скриншот: Facebook

При этом, в комментариях Виктору напомнили, что "Ногу свело!" ранее ездили в оккупированный Крым, а также отметиили, что украинцам не стоит искать "хороших россиян".

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Скриншот: Facebook

Ранее мы делали материал о том, как россияне крадут украинские хиты.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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