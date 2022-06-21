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"8 лєт, бучафєйк, рєфєрєндум": продюсер Олі Полякової розповів про свої пригоди в чат рулетці з рашистами

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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21 червня, 10:35
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Михайла Ясинського "довели" рашисти, які сліпо вірять пропаганді. Продюсер так і не зустрів "хороших росіян", про яких говорять деякі знаменитості
Михайло Ясинський розповів, кого зустрічав у чат рулетці
Михайло Ясинський розповів, кого зустрічав у чат рулетці / Фото: Pinterest,

Йде четвертий місяць кривавої війни, яку розв'язала РФ проти України. На початку повномаштабного вторгнення багато українських зірок вірили, що серед громадян РФ знайдуться ті, хто буде чинити потужний опір режиму Путіна. Проте згодом більшість зрозуміли – "хороших росіян" немає. Ігор Кондратюк взагалі назвав цю фразу оксюмороном.

Проте залишились й ті, хто не втрачає надію знайти все ж таки "хороших росіян". Продюсер Михайло Ясинський, вирішив перевірити це на практиці. Однак, зайшовши у чат рулетку, зрозумів – у РФ всі зазомбовані.

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У Facebook він пояснив, що не стримався і тиждень тому зайшов в чат рулетку. Ясинський вважав, що йому просто не пощастило натрапити на "хороших росіян", хоч обирав "нормальні обличчя".

Ні. Вони там усі упороті. "Усі" означає кожен. Принаймі серед тих, з ким я розмовляв протягом тьрох годин. Це приблизно шість чоловіків від 27 до 50 років. Звісно, що нормальна людина не буде сидіти в рулетці. Але щось мені підказує, що навіть ті, кого там немає в більшості своїй повністю розділяють думки моїх співрозмовників, – висловився продюсер.

Також Ясинський озвучив ті думки, які розділяють всі рашисти (ми також про них неодноразово чули від рупорів Кремля).

Дійти до польського кордону, посадити або вбити усіх нацистів, помиритися з тими українцями, які нормальні. На питання: "як?" та "заради чого?", адекватної відповіді, звісно, я не почув. Ну, і звичайно, решта по класиці: дом профсоюзов, 8 лєт, бучафєйк, пєрєворот, рєфєрєндум, Азов, клоун, – зазначив Михайло.

І справді, заходячи в чат рулетку, щоб провести бесіду з росіянами, вкотре переконуєшся, що там або всі підтримують диктатора, або дотримуються позиції "внє палітікі".

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Фоловери в коментарях під дописом Ясинського також поділились своїм досвідом у чат рулетці. Вони запевняють, що не знайшли "хороших росіян":

  • В мене таке саме: "це все ви промахуєтесь, вже все визнали, включно з Боїнгом. І здавайтесь скоріше".
Скріншот: Facebook
  • Був досвід. Знаєте, хочеться кожному сказати на кого попадаєш лише одну фразу: "Боже яке к*нчене"! Дивує чому вони такі злі. Тому що нещасні?!
Скріншот: Facebook

Втім, дехто й натрапляв на адекватно мислячих громадян РФ.

  • Мені попадали нормальні люди, особливо Магадан – він повністю проукраїнський, там навіть мер українець. А один дідусь навіть розплакався в ефірі і просив пробачення за всіх. Але їх дійсно мало неупоротих.
Скріншот: Facebook

Нагадаємо, нещодавно Михайло Ясинський висловився про новий трек "Ногу свело!", присвячений Україні. На думку продюсера, про подібних артистів варто забути.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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