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Актер Алексей Яровенко рассказал, почему не любит соцсети и в каких случаях готов "пробивать стены"

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
28 октября, 16:35
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Украинский актер исполнил роль сына главного героя в сериале "Место под солнцем" на канале "Украина". Почему Алексей равнодушен к соцсетям и есть ли у него нерешенные проблемы из детства
Алексей Яровенко
Алексей Яровенко / Фото: facebook.com

Несмотря на то, что Алексей Яровенко публичная личность внимание в социальных сетях он не любит, поэтому очень редко выставляете фото в Instagram:

Я понимаю, что это очень действенный инструмент для актера, но я еще на пути к тому, чтобы освоить его. Cоцсети на данный момент не в приоритете. И мне нравятся фото, благодаря которым чувствуешь образ персонажа – они у меня есть. А так чтобы выставлять не только рабочие снимки, но и показывать личную жизнь, в этом плане я достаточно консервативен, – улыбаясь говорит актер.

Герой Алексея в сериале "Место под солнцем" старается всячески обратить на себя внимание отца. По мнению Яровенко это последствия негативных моментов из детства:

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Мы подсознательно пытаемся избавиться от проблем через роли и своих персонажей. Я занимаюсь этой профессией, потому что они у меня тоже есть – чувствую, с чем мне нужно разобраться, – рассказывает актер.

Алексей Яровенко
Алексей Яровенко / Фото: пресс-служба

Помимо игры в кино и театре у Алексея есть еще одно пристрастие – спорт. Но во время карантина заниматься было проблематично:

Были закрыты не только спортзалы, но и некоторые площадки на улице. Приходилось искать другие варианты. Например, заниматься на турниках возле дома. К тому же я с детства люблю футбол, поэтому с удовольствием играю в футбольном клубе звезд эстрады и кино "Маэстро", – делится Яровенко.

Сейчас режиссеры сами ему предлагают роли в проектах, но так было не всегда. Иногда, чтобы получить работу, ему приходилось подключать настойчивость:

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Нужно было всем доказывать, что ты действительно на своем месте и готов делать все необходимое и расти над собой. Да что там говорить, порой нужно не то что стучать в двери, а пробивать стены! – вспоминает Алексей.

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