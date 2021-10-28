Актор Олексій Яровенко розповів, чому не любить соцмережі та у яких випадках готовий "пробивати стіни"

Український актор виконав роль сина головного героя у серіалі "Місце під сонцем" на каналі "Україна". Чому Олексій байдужий до соцмереж і чи має він невирішені проблеми з дитинства

Олексій Яровенко / Фото: facebook.com

Незважаючи на те, що Олексій Яровенко публічна особа увагу в соціальних мережах він не любить, тому дуже рідко виставляєте фото в Instagram:

Я розумію, що це дуже дієвий інструмент для актора, але ще на шляху до того, щоб освоїти його. Соцмережі – не в пріоритеті. І мені подобаються фото, завдяки яким відчуваєш образ персонажа – вони є. А так щоб виставляти не лише робочі знімки, а й показувати особисте життя, у цьому плані я досить консервативний, – усміхаючись каже актор.

Герой Олексія у серіалі "Місце під сонцем" намагається всіляко привернути до себе увагу батька. На думку Яровенка, це наслідки негативних моментів з дитинства:

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Ми підсвідомо намагаємося позбутися проблем через ролі та своїх персонажів. Я займаюся цією професією, бо вони в мене теж є – відчуваю, з чим мені треба розібратися, – розповідає актор.

Олексій Яровенко / Фото: прес-служба

Крім гри в кіно та театрі, у Олексія є ще одна пристрасть – спорт. Але під час карантину займатись було проблематично:

Було закрито не лише спортзали, а й деякі майданчики на вулиці. Доводилося шукати інші варіанти. Наприклад, займатися на турніках біля будинку. До того ж я з дитинства люблю футбол, тож із задоволенням граю у футбольному клубі зірок естради та кіно "Маестро", – ділиться Яровенко.

Нині режисери самі йому пропонують ролі у проектах, але так було не завжди. Іноді, щоб отримати роботу, йому доводилося підключати наполегливість:

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Потрібно було всім доводити, що ти справді на своєму місці і готовий робити все необхідне та рости над собою. Та що там говорити, часом потрібно не те що стукати у двері, а пробивати стіни! – згадує Олексій.

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