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Актриса Лиза Зайцева ушла от абьюзера и нашла новую любовь на съемках сериала

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
27 августа, 16:30
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30 сентября на канале "Украина" состоится премьера комедийного сериала "Люся Интерн". Одного из интернов сыграла Лиза Зайцева.
Актриса Лиза Зайцева встретила любовь на проекте «Люся Интерн»
Актриса Лиза Зайцева встретила любовь на проекте «Люся Интерн» / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В сериале "Люся Интерн", премьера которого состоится через несколько дней, Лиза Зайцева сыграла интерна Ксюшу. Актриса призналась, что в реальной жизни у нее были очень тяжелые абьюзивные отношения. И ей понадобилось время и психотерапия, чтобы пережить прошлый опыт:

Мой бывший муж нехорошо со мной обращался. Я уже давно ушла от него и сразу же обратилась к психологу. Я чересчур заботливый человек, поэтому растворилась в отношениях и совсем не думала о себе. А мой бывший муж этим пользовался.

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По словам актрисы, в ее браке было и эмоциональное насилие, и физическое.

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Лиза говорит, что прошлые отношения научили ее ценить себя. Сейчас в жизни звезды сериала появился прекрасный человек. Актриса уверена, все благодаря тому, что она проработала свои предыдущие отношения и очень сильно изменилась.

Выяснилось, что новую любовь Лиза Зайцева встретила на проекте "Люся Интерн". Так как ее героиня в ситкоме рыженькая, актриса отправилась в салон красить волосы, чего раньше никогда не делала. Но на это же время был записан еще один человек;

Меня красят, он заходит, и парикмахер говорит ему: "Привет! Ты развелся? Теперь завидный жених". На что он отвечает: "Нет! Я хочу побыть один". Я поворачиваюсь и соглашаюсь с ним: "Как я вас понимаю. Я тоже хочу побыть одна".

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На следующий день, говорит актриса, тот самый мужчина пригласил ее на ужин и она согласилась, хотя раньше всегда отвечала отказом.

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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