Когда состоится премьера сериала "Люся Интерн" – точная дата

Главную роль в сериале сыграла актриса Римма Зюбина. Ее коллегами по площадке стали также актриса Виталина Библив, телеведущий Владимир Остапчук и многие другие

Премьера сериала "Люся Интерн" состоится 30 августа / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

30 августа на телеканале "Украина" состоится премьера ситкома "Люся Интерн" (дистрибьютор ViacomCBS Global Distribution Group). 40-серийная картина снята компанией "Теле Про" по заказу телеканала "Украина".

Кадр из сериала "Люся интерн" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Зрителей телеканала "Украина" ждет захватывающая история Люси Жук, которую сыграла Римма Зюбина, которая, после ухода мужа к молодой любовнице, решила в 50 лет кардинально изменить свою жизнь. Как о своей героине рассказывает Римма Зюбина:

Есть типаж женщин, которые не комплексуют по поводу возраста. У таких людей состояние души одного какого-то зависшего периода. И вот Люся – одна из них. Учитывая ее ситуацию, можно было бы лечь на диван, рыдать, страдать и начать… выпивать.

По словам актрисы, к сожалению, очень часто женщины именно так и поступают. Они думают, что если у них нет отношений и с работой не сложилось, то уже трудно найти стимул и выкарабкаться из этой ситуации.

Но героиня ситкома "Люся Интерн" даже не думает впадать в депрессию, раскисать и жаловаться на обстоятельства. У нее есть мечта – пройти интернатуру, которую она не успела закончить много лет назад. Однако оказавшись в стенах больницы, Люся и другие интерны попадают в самые непредсказуемые ситуации.

Рима Зюбина призналась, что очень соскучилась по комедиям:

В сериале "Люся Интерн" мне дали волю по-актерски развернуться. К тому же у меня острохарактерная роль.

Виталина Библив с режиссером сериала "Люся Интерн" Максимом Литвиновым / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В сериале действительно много смешных и забавных сцен. Например, главная медсестра по прозвищу Рупор, которую сыграла Виталина Библив, влюблена в телеведущего Алексея Суханова. И так вышло, что он оказался в ее отделении и даже в одной постели с ней! Произошло ли это на самом деле или в мечтах колоритной героини ситкома, зрители узнают уже этой осенью:

Мне очень понравился сценарий. Когда я стала его читать, то обратила внимание на то, что диалоги в нем легкие и веселые, а юмор не притянут за уши.

Не обошлось в сериале и без искрометного юмора другого ведущего канала "Украина" Владимира Остапчука. Но вот кого он сыграл в "Люсе Интерн" и с кем именно оказался в роскошном ресторане, станет известно в одной из серий.

Владимир Остапчук сыграл в сериале "Люся интерн" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Хотя главные герои ситкома – медики, в сериале нет нравоучений на медицинскую тему, он больше о жизни и об отношениях.

Актриса Слава Красовская сыграла в сериале "Люся интерн" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Актриса Слава Красовская неимоверно рада своей роли:

Мне досталась героиня по прозвищу Тахикардия. Она прекрасна! Настоящая змея и немножко фатальная женщина! Мне всегда интересно играть с яркими характерами, а в данном случае весь сериал на них построен.

За время работы команда очень сблизилась и стала одной большой семьей благодаря той дружеской атмосфере, которая возникла на проекте. Не обошлось и без импровизаций, новых ходов и появления любимых звезд во время съемок. Это подтвердил и актер Кирилл Бин:

На площадке собралась хорошая творческая компания, и мы доверяем друг другу.

В сериале также снялись Александр Попов, Павел Кружнов, Ярослав Шахторин, Елизавета Зайцева, Анна Яремчук и др.

Режиссеры-постановщики – Максим Литвинов, Алексей Даруга.

Художники-постановщики – Наталья Ходосевич, Элина Биктюшина.

Оператор-постановщик – Юрий Сметанин.

Руководитель проекта и глава авторской группы – Елена Пшеничная.

Композитор – Роман Суржа.

Исполнительный продюсер – Вячеслав Братух.

Креативный продюсер – Дарья Дейниченко.

Генеральные продюсеры – Виктория Корогод, Елена Канишевская.

Производством сериала по заказу телеканала "Украина" занимается продакшн "Теле Про".

Производством американского формата "Второй шанс Кэрол" занималась студия CBS Studios. Эмили Халперн, Сара Хаскинс, Патриция Хитон, Адам Гриффин, Дэвид Хант, Ребекка Стэй, Аарон Каплан, Дана Хонор, Памела Фрайман и Сьюзи Маманн Гринберг выступили как исполнительные продюсеры.

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