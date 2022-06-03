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Актриса Олеся Жураковская объяснила, почему сказки Пушкина – это оружие против украинцев

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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3 июня, 14:19
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Украинская артистка считает, что сейчас нужно полностью отменить в нашей стране российскую культуру, ведь она тоже несет угрозу
Олеся Жураковская считает, что российскую культуру в Украине нужно отменить
Олеся Жураковская считает, что российскую культуру в Украине нужно отменить / Фото: пресс-служба СТБ

Олеся Жураковская, которая поблагодарила поляков за помощь украинцам, призналась, что она сама выросла на сказках российского поэта Александра Пушкина и поэтому ей трудно говорить об отмене российской культуры. Но актриса понимает, что эта отмена необходима для нашей победы и мира.

Сейчас война и есть только белое и черное. Для того чтобы не было разговоров о "не все так однозначно" нужно сейчас все удалить. Как опухоль удаляют, то удаляют все метастазы и охватывают ткани вокруг них для того, чтобы не было проблемы. Поэтому, мне кажется, что сейчас надо удалить все. Дома никто никому не запрещает, делайте что хотите. Но в государстве этого не должно быть. Я росла на сказках Пушкина, и мне не очень просто это говорить. Но когда стихи Пушкина Безруков использует как оружие и с мерзкой высокомерной харей что-то там читает, то нужно осознать, что стихи Пушкина могут быть оружием, а не только замечательными сказками, – объяснила звезда в интервью тележурналистке Алине Доротюк для YouTube-канала.

Также Жураковская высказалась по поводу своей коллеги Чулпан Хаматовой , которая поддержала Путина, но после полномасштабной войны сбежала из РФ.

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Чулпан моя хорошая подруга, я считаю ее большим человеком. Один ее поступок можно осуждать. Собственно, все ее проблемы с этого начались, когда она поддержала Путина. Здесь действительно все сложно. Мы с ней общались, и она говорила, как это ужасно и страшно, то что происходит. Она говорила, что не знает сколько нужно времени, чтобы "нашу (россиян, – Ред.) вину искупить", – поделилась актриса.

По словам Олеси Жураковской, вся российская интеллигенция чувствует ответственность за происходящее.

Напомним, ранее Римма Зюбина раскритиковала украинских актеров в РФ, которые замалчивают войну на Родине.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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