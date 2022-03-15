Звезды "Крепостной" поблагодарили поляков за помощь украинцам и их большие сердца

Сейчас Украина переживает непростое время, но мы в борьбе с российским оккупантом не одни...

Актеры из "Крепостной" поблагодарили поляков / Фото: скриншот

Русские так много лет кичились и называли украинцев "братским народом" (от этого словосочетания сейчас уже всех тошнит), но пошли войной на Украину и ее мирных жителей. В этой ситуации, в самое темное время в современной истории Украины, маски сбрасываются с лиц и становится понятным, кто на самом деле друг, а кто враг.

Наши соседи из Польши – те, кто первыми отозвались на призыв о помощи и сейчас оказывают максимальную поддержку и нашему государству, и украинскому народу в целом.

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Чтобы хоть как-то отблагодарить поляков, звезды сериала "Крепостная" записали видео на польском языке, благодаря этот по-настоящему дружеский народ за неоценимую помощь.

Олеся Жураковская в сериале "Крепостная"

Рекомендуем к просмотру!

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Кстати, отметим, что ни первая, ни вторая актриса, игравшие крепостную Катерину, не поддержали Украину и ни слова не сказали о вторжении России, хотя именно у нас они получили сумасшедшую славу и популярность.

Катерина Ковальчук и Соня Присс

Мы продолжаем верить в ВСУ и скорую победу!

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