Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 💥 Ракетні обстріли 📆 100 днів війни 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Акторка Олеся Жураківська пояснила, чому казки Пушкіна – це зброя проти українців

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 червня, 14:19
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська артистка вважає, що зараз потрібно повністю відмінити в нашій країні російську культуру, адже вона також несе загрозу
Олеся Жураківська вважає, що російську культуру в Україні потрібно відмінити
Олеся Жураківська вважає, що російську культуру в Україні потрібно відмінити

Олеся Жураківська, яка подякувала полякам за допомогу українцям, зізналась, що вона сама виросла на казках російського поета Олександра Пушкіна і тому їй важко казати про відміну російської культури. Але акторка розуміє, що це скасування необхідне для нашої перемоги та миру.

Зараз війна і є лише біле та чорне. Для того, щоб не було розмов про "нє всьо так адназначно" треба зараз все видалити. Як пухлину видаляють, то видаляють всі метастази і ще охоплюють тканини навколо них для того, щоб не було проблеми. Тому мені здається, що зараз треба видали все. Вдома ніхто нікому не забороняє, робіть що хочете. Але в державі цього не повинно бути. Я росла на казках Пушкіна, і мені не дуже просто це казати. Але коли вірші Пушкіна Безруков використовує як зброю і з мерзенною високомірною харею щось там читає, то треба усвідомити, що вірші Пушкіна можуть бути зброєю, а не тільки чудовими казками, – пояснила зірка в інтерв'ю тележурналістці Аліні Доротюк для YouTube-каналу.

Також Жураківська висловилась щодо своєї колеги Чулпан Хаматової, які підтримала Путіна, але після повномасштабної війни втекла з РФ.

Реклама

Чулпан моя хороша подруга, я вважаю її великою людиною. Один її вчинок можна засуджувати. Власне всі її проблеми з цього почались, коли вона підтримала Путіна. Тут дійсно все доволі складно. Ми з нею спілкувались, і вона казала, як це жахливо і страшно те, що відбувається. Вона казала, що не знає скільки треба часу, щоб "нашу (росіян, – Ред.) провину спокутувати", – поділилась акторка.

За словами Олесі Жураківської, вся російська інтеліґенція відчуває відповідальність за те, що відбувається.

Нагадаємо, раніше Римма Зюбіна розкритикувала українських акторів у РФ, які замовчують війну на Батьківщині.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти