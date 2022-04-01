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Алексей Суханов о российских коллегах: "Пошла она наху*й та Канделаки, и все, кто поддерживает режим"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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1 апреля, 09:47
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Популярный украинский ведущий в интервью рассказал, как складываются его отношения с близкими, которые живут в России
Алексей Суханов высказался о знаменитостях, поддерживающих путинский режим
Алексей Суханов высказался о знаменитостях, поддерживающих путинский режим / Фото: телеканал "Украина", instagram.com/tina_kandelaki

Звезда программы "Говорить Україна" Алексей Суханов недавно присоединился к терробороне Киева. Ведущий телеканала "Украина" признался, что ему было сложно туда попасть, так как желающих защищать город очень много.

Накануне Суханов дал интервью для "Зіркового шляху" в YouTube, в котором рассказал о своей семье, проживающей в россии и своем отношении к российским коллегам, восхваляющим путина и его диктаторские решения, стоящие украинцам жизней.

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Алексей Суханов с первого дня полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины ведет информационную борьбу с пропагандой врага.

В рф живут родители и брат Алексея с семьей. Ведущий признается, что никого не осуждает за бездействие, потому что всем известно, какая в россии ситуация, "как там все мордоризируется".

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Как они там думают – это их выбор. Мы не должны никого осуждать. Нам надо эту гадость из своей земли выжить, прогнать, чтобы она здесь не появлялась и все. А работу господа бога не нужно брать на себя, – сказал ведущий.

По мнению Суханова, к войне, которая сейчас происходит в Украине, тем или иным образом причастны многие, не только жители рф.

Никто вины с россиян не снимает. Никто. Но я считаю, что это вина не только россиян, не только моя в частности, потому что однажды я проголосовал за того х**ла. Я проголосовал за него много лет тому назад. Вот эту гадость кремлевскую поддерживал все это время. И Европа ему руки жала, и Америка. Макрон ему до 2020 года оружие поставлял, несмотря на санкции, которые были наложены после 2014 года. Франция не отказалась, она зарабатывала на этом. Теперь он с широкими глазами, тот Макрон... Это наша общая мировая вина, – заявил Алексей Суханов.

Алексей Суханов считает, что не только россияне виноваты в войне в Украине
Алексей Суханов считает, что не только россияне виноваты в войне в Украине / Фото: instagram.com/suhanov.official

Он подчеркнул, что при этом не хочет обобщать, потому что действительно есть какая-то, хоть и маленькая, часть россиян, которые отделяют себя от путинского режима, им стыдно и больно. Но изменить ситуацию сейчас мало кто может, считает Суханов:

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Что мы можем изменить? Что они могут изменить? Мы ведь тоже против войны. Я сегодня проснулся с мыслью: как хорошо в мирное время было жить. А что я могу сделать, чтобы эти мирные времена вернуть? Вот прямо здесь и сейчас – ничего не могу. Я могу только сейчас сосредоточиться на том, чтобы помочь стране. Украине.

Во время интервью Суханов прокомментировал и заявления российских звезд, которые на стороне своего президента-диктатора, а также высказался о тех, кто все еще молчит о войне.

Это война, полномасштабная война. Здесь нужно сказать: это война, я ее осуждаю. Как Макс Барских. Это время, когда срываются маски. И Макс доказал, что он украинец. Как он любит, как он предан стране. Вот это позиция, – поддержал Алексей украинского певца.

Алексей Суханов в интервью для "Зіркового шляху" / Скриншот из Youtube

Что касается таких людей, как Регина Тодоренко, то их, считает ведущий, нужно вычеркнуть из жизни навсегда.

Нельзя оставаться аполитичным, если ты человек. Это первое. Во-вторых, таких людей, как Тодоренко, я их не знаю, никогда не смотрел этого всего, надо просто вычеркнуть... Потому что это урок. Нам не нужно об этом уроке забыть. Потому что впоследствии, уже в мирное время мы сможем наверняка измениться, кое-что простить, забыть и потом снова и таким образом впустить их в нашу жизнь. И это будет небезопасно. Именно для этого это и происходит в жизни, чтобы раз и навсегда определить и санировать свой круг. Круг тех людей, близких или просто знакомых, с которыми стоит, можно общаться, можно на них опереться или нет, – сказал Суханов.

Телеведущий убежден, что в россии много медийных людей, которых по этому же принципу можно вычеркнуть. У таких личностей совершенно другая шкала ценностей и с этим ничего уже нельзя сделать.

А вот о Тине Канделаки, которая очень агрессивно высказалась о войне в Украине и получила ответ от генпрокурора Ирины Венедиктовой, Алексей Суханов даже говорит не охотно.

Пошла она нах*й. Я не хочу обсуждать и вообще не считаю нужным обсуждать действия какого-нибудь рашистского влагалища. Мне это неинтересно. И не надо ни себя, ни меня, ни кого-то из журналистов оскорблять, сравнивая, называя их коллегами. Она не коллега. Я не хочу о таких людях говорить вообще, потому что они не стоят того, чтобы мы сейчас и я в частности тратил свои эмоции на... Я не знаю даже, как их охарактеризовать, я не могу подобрать слова. Пошла она нах*й Канделаки, и все, кто поддерживает путинский режим. Все они, – высказался Алексей Суханов.

Напомним, ранее Алексей Суханов просил никогда не вспоминать о его российском гражданстве.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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