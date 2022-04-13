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alyona alyona поделилась ужасной потерей: рашисты убили ее кума, защищающего Украину

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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13 апреля, 13:58
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Из-за нападения России на Украину новости о трагических потерях и зверствах оккупантов на нашей земле теперь появляются часто. Мы никогда не простим им эти преступления...
Певица сообщила о потере
Певица сообщила о потере / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская звезда alyona alyona использует свои страницы в соцсетях, чтобы бороться информационно с российскими оккупантами, рассказывает о волонтерских инициативах и призывает мир спасать украинские города, которые сейчас находятся под атакой российской армии. Но сегодня она поделилась личной потерей.

Алена Савраненко (настоящее имя рэперши – Ред.) сообщила, что рашисты убили ее кума. Мужчина защищал Украину и хотел побыстрее выдворить "русский мир".

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скриншот из Instagram alyona alyona

Украинцы никогда не простят зверств российской армии!

Соболезнуем родным в связи с утратой...

alyona alyona

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Напомним, ранее Александр Кривошапко рассказал, как его семья была вынуждена пешком выходить из Мариуполя.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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