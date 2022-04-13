alyona alyona поділилася жахливою втратою: рашисти вбили її кума, який захищав Україну

Українська зірка alyona alyona використовує свої сторінки в соцмережах, щоб боротися інформаційно з російськими окупантами, розповідає про волонтерські ініціативи та закликає світ рятувати українські міста, які зараз перебувають під атакою російської армії. А сьогодні вона поділилася особистою втратою.
Альона Савраненко (справжнє ім'я реперки – Ред.) повідомила, що рашисти вбили її кума. Чоловік захищав Україну і хотів якнайшвидше видворити "рускій мір".
Українці ніколи не вибачать звірства російської армії!
Далі по темі
Співчуваємо рідним через втрату...
Нагадаємо, раніше Олександр Кривошапко розповів, як його сім'я була змушена пішки виходити з Маріуполя.
Читайте наші новини у telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.