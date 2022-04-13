alyona alyona поділилася жахливою втратою: рашисти вбили її кума, який захищав Україну

Через напад Росії на Україну новини про трагічні втрати та звірства окупантів на нашій землі тепер з'являються часто. Ми ніколи не вибачимо їм цих злочинів...

Співачка повідомила про втрату / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Українська зірка alyona alyona використовує свої сторінки в соцмережах, щоб боротися інформаційно з російськими окупантами, розповідає про волонтерські ініціативи та закликає світ рятувати українські міста, які зараз перебувають під атакою російської армії. А сьогодні вона поділилася особистою втратою.

Альона Савраненко (справжнє ім'я реперки – Ред.) повідомила, що рашисти вбили її кума. Чоловік захищав Україну і хотів якнайшвидше видворити "рускій мір".

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знімок екрана з Instagram alyona alyona

Українці ніколи не вибачать звірства російської армії!

Співчуваємо рідним через втрату...

alyona alyona

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Нагадаємо, раніше Олександр Кривошапко розповів, як його сім'я була змушена пішки виходити з Маріуполя.

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