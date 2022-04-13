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alyona alyona поділилася жахливою втратою: рашисти вбили її кума, який захищав Україну

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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13 квітня, 13:58
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Через напад Росії на Україну новини про трагічні втрати та звірства окупантів на нашій землі тепер з'являються часто. Ми ніколи не вибачимо їм цих злочинів...
Співачка повідомила про втрату
Співачка повідомила про втрату / Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Українська зірка alyona alyona використовує свої сторінки в соцмережах, щоб боротися інформаційно з російськими окупантами, розповідає про волонтерські ініціативи та закликає світ рятувати українські міста, які зараз перебувають під атакою російської армії. А сьогодні вона поділилася особистою втратою.

Альона Савраненко (справжнє ім'я реперки – Ред.) повідомила, що рашисти вбили її кума. Чоловік захищав Україну і хотів якнайшвидше видворити "рускій мір".

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знімок екрана з Instagram alyona alyona

Українці ніколи не вибачать звірства російської армії!

Співчуваємо рідним через втрату...

alyona alyona

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Нагадаємо, раніше Олександр Кривошапко розповів, як його сім'я була змушена пішки виходити з Маріуполя.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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