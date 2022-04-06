Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 🔴 Бучанская резня 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua

С кем Надя?

Добрынин о ТрО

Хейли беременна?

Скандал с Лынив

Вакарчук в Одессе

Дом Харчишина
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Никто там уже не будет зарабатывать: Полякова призвала украинских артистов, молчавших о войне, озвучить свою позицию

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
6 апреля, 13:01
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Оля Полякова в интервью программе Ранок з Україною на канале Украине объяснила, почему украинским артистам, работающим в России, не стоит бояться потерять карьеру в стране-агрессоре
Оля Полякова посоветовала украинским артистам, которые молчат о войне в Украине, не бояться озвучить свою позицию
Оля Полякова посоветовала украинским артистам, которые молчат о войне в Украине, не бояться озвучить свою позицию / Фото: скриншот, Instagram

Регина Тодоренко, Ани Лорак, Галина Безрук, Анна Седокова, MARUV бояться растерять своих российских поклонников и работу в России, поэтому она решили молчать о войне в родной Украине.

Оля Полякова уже не раз высказывалась о таких "голубках мирах". Украинская певица считает, что не стоит бояться говорить о российской агрессии, ведь все равно в России уже не получится построить успешную карьеру.

Реклама

Злость, что они не понимают, что ничего, как раньше, не будет. Не будет концертов, не будет площадок, не будет безумных денег за корпоративы. Никто там уже не будет зарабатывать! Чего сидеть и трястись? Чего сидеть и молчать? Уж нечего сидеть на двух стульчиках, чтобы и там быть хорошим, и там быть хороши

Полякова призвала всех таких артистов, которые продолжают молчать о войне, определится и озвучить свою позицию.

Ты должен определиться: или ты оккупант, или ты защитник. Еще восемь лет назад нужно было определиться. Многие артисты приняли решение не работать с Россией и не работали. Я в их числе. Я тоже имела все шансы там стать звездой, но я для себя этот выбор сделала

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, что оккупанты расстреляли подругу ее дочери Маши.

Реклама

Помните, оперативная информация спасет жизнь. Читайте наши новости в Telegram-канале – там мы круглосуточно информируем вас обо всех событиях.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять