Никто там уже не будет зарабатывать: Полякова призвала украинских артистов, молчавших о войне, озвучить свою позицию

Оля Полякова в интервью программе Ранок з Україною на канале Украине объяснила, почему украинским артистам, работающим в России, не стоит бояться потерять карьеру в стране-агрессоре

Оля Полякова посоветовала украинским артистам, которые молчат о войне в Украине, не бояться озвучить свою позицию / Фото: скриншот, Instagram

Регина Тодоренко, Ани Лорак, Галина Безрук, Анна Седокова, MARUV бояться растерять своих российских поклонников и работу в России, поэтому она решили молчать о войне в родной Украине.

Оля Полякова уже не раз высказывалась о таких "голубках мирах". Украинская певица считает, что не стоит бояться говорить о российской агрессии, ведь все равно в России уже не получится построить успешную карьеру.

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Злость, что они не понимают, что ничего, как раньше, не будет. Не будет концертов, не будет площадок, не будет безумных денег за корпоративы. Никто там уже не будет зарабатывать! Чего сидеть и трястись? Чего сидеть и молчать? Уж нечего сидеть на двух стульчиках, чтобы и там быть хорошим, и там быть хороши

Полякова призвала всех таких артистов, которые продолжают молчать о войне, определится и озвучить свою позицию.

Ты должен определиться: или ты оккупант, или ты защитник. Еще восемь лет назад нужно было определиться. Многие артисты приняли решение не работать с Россией и не работали. Я в их числе. Я тоже имела все шансы там стать звездой, но я для себя этот выбор сделала

Напомним, ранее Оля Полякова рассказала, что оккупанты расстреляли подругу ее дочери Маши.

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