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Анна Богдан из "Холостяка" засыпала комплиментами Владимира Зеленского: "Невероятный человек, которого знаю лично"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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16 марта, 10:21
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Избранница "холостяка" Михаила Заливако посвятила пост в Сети президенту Украины. Также девушка показала архивное фото с ним
Анна Богдан поддержала президента Украины Владимира Зеленского.
Анна Богдан поддержала президента Украины Владимира Зеленского. / Фото: instagram.com/hannastorozhuk

За время войны президент Украины Владимир Зеленский стал для многих супергероем и настоящим сердцеедом благодаря своему боевому настрою и оптимизму. На днях Игорь Кондратюк назвал украинского главу "лидером нации, который борется с рашизмом".

Сейчас поддержать президента решила Анна Богдан, победительница "Холостяка" и экс-жена Андрея Богдана. В Instagram она опубликовала о нем пост.

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Девушка назвала Владимира Зеленского "невероятным человеком, которого она знает не понаслышке, а лично".

Мы познакомились еще задолго до того, как он стал президентом Украины. Владимир Александрович мне всегда нравился, прежде всего как человек, как комик, который дарил улыбки на наши лица, я всегда восхищалась его талантом, – написала Богдан.

По мнению избранницы Михаила Заливако, наш президент очень добрый и порядочный человек. По ее словам, Зеленский хочет процветания для Украины.

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Всегда было любо наблюдать, с каким уважением и трепетом он относится к своей жене, к своим детям, как относится к своим друзьям и вообще к людям, которых он не знает. И я знаю, насколько он любит Украину и украинцев и как сильно хочет и мечтает о процветании нашего с вами государства, – добавила девушка.

Анна Богдан призналась, что верит в президента, армию и счастливое будущее страны. Также она сравнила Украину с фениксом, который восстанет из пепла и возродится.

Ранее звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер публично выразил свое восхищение президентом Зеленским за его бесстрашную, решительную позицию и действия после нападения россии на Украину.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Сержант Ханин Андрей Павлович. Защищая Волноваху Донецкой области, украинский воин уничтожил танк врага и около 10 оккупантов. Во время боя, получив ранения, помогал раненым побратимам и до последнего выполнял свой долг. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Несмотря на войну, добро всегда с нами. Потому что украинцы - люди, которые борются за свою землю и за тех, кого любят. На фото – 80-летняя бабушка из Ирпеня, спасшая своего любимца. После попадания в дом вражеского снаряда, она не стала бежать из квартиры, а первым делом схватила котенка, прикрыла собой и держала, пока наши военные не достали их из-под завалов. Герои рядом!
Слава Україні!
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Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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