Анна Богдан из "Холостяка" засыпала комплиментами Владимира Зеленского: "Невероятный человек, которого знаю лично"

За время войны президент Украины Владимир Зеленский стал для многих супергероем и настоящим сердцеедом благодаря своему боевому настрою и оптимизму. На днях Игорь Кондратюк назвал украинского главу "лидером нации, который борется с рашизмом".
Сейчас поддержать президента решила Анна Богдан, победительница "Холостяка" и экс-жена Андрея Богдана. В Instagram она опубликовала о нем пост.
Девушка назвала Владимира Зеленского "невероятным человеком, которого она знает не понаслышке, а лично".
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Мы познакомились еще задолго до того, как он стал президентом Украины. Владимир Александрович мне всегда нравился, прежде всего как человек, как комик, который дарил улыбки на наши лица, я всегда восхищалась его талантом, – написала Богдан.
По мнению избранницы Михаила Заливако, наш президент очень добрый и порядочный человек. По ее словам, Зеленский хочет процветания для Украины.
Всегда было любо наблюдать, с каким уважением и трепетом он относится к своей жене, к своим детям, как относится к своим друзьям и вообще к людям, которых он не знает. И я знаю, насколько он любит Украину и украинцев и как сильно хочет и мечтает о процветании нашего с вами государства, – добавила девушка.
Анна Богдан призналась, что верит в президента, армию и счастливое будущее страны. Также она сравнила Украину с фениксом, который восстанет из пепла и возродится.
Ранее звезда сериала "Друзья" Дэвид Швиммер публично выразил свое восхищение президентом Зеленским за его бесстрашную, решительную позицию и действия после нападения россии на Украину.
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