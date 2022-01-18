Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко ❄ Непогода в Украине 🔔 Угроза войны с Россией 🌊 Крещение-2022

Регина беременна

Здоровье Куравлева

Откровения Танчинца

Сольный трек Asti

Тайный сын Джоли

Ахеджакова в шоке
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Битва купальников: горячая Слава Каминская vs стройная Настя Каменских (голосование)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
18 января, 09:34
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сексуальные украинки отдыхают у океана и балуют фолловеров откровенными снимками. Выбираем лучшее фото дня
Слава Каминская и NK поделились горячими кадрами из отпуска
Слава Каминская и NK поделились горячими кадрами из отпуска / Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/babaslavka

После новогодних праздников звезды украинской эстрады отправились в путешествие в теплые страны, подальше от морозного Киева. Все они ежедневно публикуют контент из отпуска в своих Instagram-профилях.

Недавно Надя Дорофеева показала, как отдыхает в Мексике вместе с российскими блогерами, а потом запостила фото обнаженного Дантеса.

Реклама

Сегодня откровенными снимками радует не супруг Нади, а Настя Каменских и Слава Каминская. Обе поделились типичными фотографиями на пляже, которые так обожает обсуждать их аудитория.

И если в комментариях под постом Славы больше комплиментов, то Каменских от поклонников все чаще достается критики – либо публике не нравится купальник артистки, либо фигура, а иногда и фото в целом.

Слава Каминская улетела в Занзибар
Слава Каминская улетела в Занзибар / Фото: instagram.com/babaslavka

Реклама
  • "Какая красота! Купальник под цвет моря"
  • "Огонь, Слава, вы как всегда богиня!"

Скриншот: instagram.com/babaslavka

Настя Каменских показала фигуру в купальнике
Настя Каменских показала фигуру в купальнике / Фото: instagram.com/kamenskux

Реклама
  • "Слишком откровенно"
  • "Неудачное фото"
  • "Настя, заканчивай"

Скриншот: instagram.com/kamenskux

На наш взгляд, обе певицы выглядят очаровательно!

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит отдых украинских звезд за границей.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Первый сольный трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Самые популярные песни «Евровидения»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лили Коллинз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Ён @hoooooyeony | 23,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Генри Кавилл @henrycavill | 18,7 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Эль Фаннинг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Си @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#человек_сего_дня
18 января. Роберт Скотт. 110 лет назад экспедиция под руководством капитана Королевского флота Великобритании прибыла в географическую точку, еще не нанесенную на карты мира, - Южный полюс…
На встречу с героем!
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
New Generation
Кого будем слушать в 2022 году
Обновить плейлист

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять