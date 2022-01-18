Битва купальников: горячая Слава Каминская vs стройная Настя Каменских (голосование)

После новогодних праздников звезды украинской эстрады отправились в путешествие в теплые страны, подальше от морозного Киева. Все они ежедневно публикуют контент из отпуска в своих Instagram-профилях.
Недавно Надя Дорофеева показала, как отдыхает в Мексике вместе с российскими блогерами, а потом запостила фото обнаженного Дантеса.
Сегодня откровенными снимками радует не супруг Нади, а Настя Каменских и Слава Каминская. Обе поделились типичными фотографиями на пляже, которые так обожает обсуждать их аудитория.
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И если в комментариях под постом Славы больше комплиментов, то Каменских от поклонников все чаще достается критики – либо публике не нравится купальник артистки, либо фигура, а иногда и фото в целом.
- "Какая красота! Купальник под цвет моря"
- "Огонь, Слава, вы как всегда богиня!"
- "Слишком откровенно"
- "Неудачное фото"
- "Настя, заканчивай"
На наш взгляд, обе певицы выглядят очаровательно!
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоит отдых украинских звезд за границей.