Битва купальників: гаряча Слава Камінська vs струнка Настя Каменських (голосування)

Після новорічних свят зірки української естради вирушили у подорож до теплих країн, подалі від морозного Києва. Всі вони щодня публікують контент із відпустки у своїх Instagram-профілях.
Нещодавно Надя Дорофєєва показала, як відпочиває у Мексиці разом із російськими блогерами, а потім застигла фото оголеного Дантеса.
Сьогодні відвертими знімками радує не чоловік Наді, а Настя Каменських та Слава Камінська. Обидві поділилися типовими світлинами на пляжі, які так любить обговорювати їхня аудиторія.
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І якщо у коментарях під постом Слави більше компліментів, то Каменських від шанувальників все частіше дістається критики – або публіці не подобається купальник артистки, або фігура, а іноді й усе фото.
- "Яка краса! Купальник під колір моря"
- "Вогонь, Славо, ви як завжди богиня!"
- "Занадто відверто"
- "Невдале фото"
- "Настя, закінчуй"
На наш погляд обидві співачки виглядають чарівно!
Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує відпочинок українських зірок за кордоном.