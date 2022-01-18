Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
💼 Суд над Порошенком ❄ Негода в Україні 🔔 Загроза війни з Росією 🌊 Водохреща-2022

Регіна вагітна

Здоров'я Куравльова

Одкровення Танчинця

Сольный трек Asti

Таємний син Джолі

Ахеджакова у шоці
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Битва купальників: гаряча Слава Камінська vs струнка Настя Каменських (голосування)

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
18 січня, 09:34
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сексуальні українки відпочивають біля океану та балують фоловерів відвертими знімками. Вибираємо найкраще фото дня
Слава Камінська та NK поділилися гарячими кадрами з відпустки
Слава Камінська та NK поділилися гарячими кадрами з відпустки / Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/babaslavka

Після новорічних свят зірки української естради вирушили у подорож до теплих країн, подалі від морозного Києва. Всі вони щодня публікують контент із відпустки у своїх Instagram-профілях.

Нещодавно Надя Дорофєєва показала, як відпочиває у Мексиці разом із російськими блогерами, а потім застигла фото оголеного Дантеса.

Реклама

Сьогодні відвертими знімками радує не чоловік Наді, а Настя Каменських та Слава Камінська. Обидві поділилися типовими світлинами на пляжі, які так любить обговорювати їхня аудиторія.

І якщо у коментарях під постом Слави більше компліментів, то Каменських від шанувальників все частіше дістається критики – або публіці не подобається купальник артистки, або фігура, а іноді й усе фото.

Слава Камінська відлетіла до Занзібару
Слава Камінська відлетіла до Занзібару / Фото: instagram.com/babaslavka

Реклама
  • "Яка краса! Купальник під колір моря"
  • "Вогонь, Славо, ви як завжди богиня!"

Скріншот: instagram.com/babaslavka

Настя Каменських показала фігуру у купальнику
Настя Каменських показала фігуру у купальнику / Фото: instagram.com/kamenskux

Реклама
  • "Занадто відверто"
  • "Невдале фото"
  • "Настя, закінчуй"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

На наш погляд обидві співачки виглядають чарівно!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує відпочинок українських зірок за кордоном.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Перший сольний трек Asti
Eurovision Song Contest Radio🎶
Найпопулярніші пісні «Євробачення»
1
Euphoria — Loreen, 2012 Euphoria — Loreen, 2012
17292
2
Zitti E Buoni — Måneskin, 2021 Zitti E Buoni — Måneskin, 2021
14828
3
Шум — Go_A, 2021 Шум — Go_A, 2021
8309
4
Arcade — Duncan Laurence, 2019 Arcade — Duncan Laurence, 2019
7246
5
Voilà — Barbara Pravi, 2021 Voilà — Barbara Pravi, 2021
6988
6
Fuego — Eleni Foureira, 2018 Fuego — Eleni Foureira, 2018
6783
7
Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019 Spirit In The Sky — KEiiNO, 2019
5383
8
Soldi — Mahmood, 2019 Soldi — Mahmood, 2019
4760
9
Dime — Beth, 2003 Dime — Beth, 2003
4568
10
Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021 Tout l’univers — Gjon’s Tears, 2021
4473
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Лілі Коллінз @lilyjcollins | 25,6 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Чо Хо Йон @hoooooyeony | 23,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Генрі Кавілл @henrycavill | 18,7 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Ель Фаннінг @ellefanning | 5,5 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
Омар Сі @omarsyofficial | 2,8 млн
1 /2
#людина_цього_дня
18 січня. Роберт Скотт. 110 років тому експедиція, яку очолював капітан Королівського флоту Великої Британії, дісталася географічної точки, ще не нанесеної на карти світу, - Південного полюсу…
На зустріч із героєм!
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти