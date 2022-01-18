Битва купальників: гаряча Слава Камінська vs струнка Настя Каменських (голосування)

Сексуальні українки відпочивають біля океану та балують фоловерів відвертими знімками. Вибираємо найкраще фото дня

Слава Камінська та NK поділилися гарячими кадрами з відпустки / Фото: instagram.com/kamenskux, instagram.com/babaslavka

Після новорічних свят зірки української естради вирушили у подорож до теплих країн, подалі від морозного Києва. Всі вони щодня публікують контент із відпустки у своїх Instagram-профілях.

Нещодавно Надя Дорофєєва показала, як відпочиває у Мексиці разом із російськими блогерами, а потім застигла фото оголеного Дантеса.

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Сьогодні відвертими знімками радує не чоловік Наді, а Настя Каменських та Слава Камінська. Обидві поділилися типовими світлинами на пляжі, які так любить обговорювати їхня аудиторія.

І якщо у коментарях під постом Слави більше компліментів, то Каменських від шанувальників все частіше дістається критики – або публіці не подобається купальник артистки, або фігура, а іноді й усе фото.

Слава Камінська відлетіла до Занзібару / Фото: instagram.com/babaslavka

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"Яка краса! Купальник під колір моря"

"Вогонь, Славо, ви як завжди богиня!"

Скріншот: instagram.com/babaslavka

Настя Каменських показала фігуру у купальнику / Фото: instagram.com/kamenskux

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"Занадто відверто"

"Невдале фото"

"Настя, закінчуй"

Скріншот: instagram.com/kamenskux

На наш погляд обидві співачки виглядають чарівно!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скільки коштує відпочинок українських зірок за кордоном.