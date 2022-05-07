Чем занимается Дядя Жора во время войны: шоумен признался, почему остался в Украине

Известный шоумен дядя Жора в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказал, куда он отправился вместе с семьей, когда началась война, и чем сейчас занимается

Дядя Жора не планирует уезжать из Украины / Фото: instagram.com/dyadya_jora

Публичные люди всячески помогают военным на фронте и переселенцам, вынужденным жить вдали от родного дома. Дядя Жора остался в Украине, хотя мог вместе с женой и тремя дочками выбрать любую страну за рубежом. Но шоумен решил остаться у родителей.

У меня даже не было мысли куда-нибудь уехать, – сказал дядя Жора в интервью для канала "Украина". – Мы сейчас здесь транзитом: Киев – Хмельницкий.

Шоумен активно занимается волонтерством в разных городах Украины: собирает гуманитарную помощь для беженцев и ребятам на фронт. Поэтому он и его жена принимают участие в мероприятиях для переселенцев.

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Дядя Жора с семьей / Фото: пресс-служба

Певец Позитив создал проект для детей, и этот формат зашел, – поделился дядя Жора. – Мы увидели улыбки на лицах детишек, к нам подходили счастливые мамы и благодарили за то, что их дети начали улыбаться, несмотря на то, сколько всего им пришлось пережить.

На этом мероприятии он увидел, что маленькие украинцы снова почувствовали себя детьми: они пели, играли, с радостью получали подарки.

А как дети поют гимн Украины или "Ой, у лузі червона калина"! Боже, сразу слезы на глазах! Мы гордимся нашими детьми: какие они все целеустремленные, какие они все патриоты, – рассказал шоумен. – Мне тяжело передать словами свои ощущения. У меня гордость за детей и нашу Украину".

Известный шоумен вместе с женой и дочками сейчас живет на малой родине, где снимает квартиру.

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В Хмельницкой области еще умеренные цены, потому что я знаю много историй и среди своих знакомых, и после общения с переселенцами, что в Закарпатье и в Западной Украине цены в 2-3 раза автоматически поднялись, – поделился дядя Жора. – Это не очень хорошо, когда, пользуясь случаем, люди устанавливают такие зашкварные цены. У кого-то беда, а у кого-то бизнес.

Гость программы "Зірковий шлях" считает, что нужно балансировать и не допускать подобную ситуацию. Потому что у нас одна цель – победить врага и жить в свободной стране.

Напомним, Леся Никитюк предлагает украинкам поднять "мужской дух" нашим защитникам.