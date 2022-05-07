Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Мариуполь в осаде ⚠ Бензиновый кризис 🇪🇺 Мы на Евровидении - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Умер Дяченко

Курьез с Летицией

РиРи сказала да?

Джавелин Тины

MamaRika - дома
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Чем занимается Дядя Жора во время войны: шоумен признался, почему остался в Украине

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
7 мая, 11:16
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известный шоумен дядя Жора в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказал, куда он отправился вместе с семьей, когда началась война, и чем сейчас занимается
Дядя Жора не планирует уезжать из Украины
Дядя Жора не планирует уезжать из Украины / Фото: instagram.com/dyadya_jora

Публичные люди всячески помогают военным на фронте и переселенцам, вынужденным жить вдали от родного дома. Дядя Жора остался в Украине, хотя мог вместе с женой и тремя дочками выбрать любую страну за рубежом. Но шоумен решил остаться у родителей.

У меня даже не было мысли куда-нибудь уехать, – сказал дядя Жора в интервью для канала "Украина". – Мы сейчас здесь транзитом: Киев – Хмельницкий.

Шоумен активно занимается волонтерством в разных городах Украины: собирает гуманитарную помощь для беженцев и ребятам на фронт. Поэтому он и его жена принимают участие в мероприятиях для переселенцев.

Реклама

Дядя Жора с семьей
Дядя Жора с семьей / Фото: пресс-служба

Певец Позитив создал проект для детей, и этот формат зашел, – поделился дядя Жора. – Мы увидели улыбки на лицах детишек, к нам подходили счастливые мамы и благодарили за то, что их дети начали улыбаться, несмотря на то, сколько всего им пришлось пережить.

На этом мероприятии он увидел, что маленькие украинцы снова почувствовали себя детьми: они пели, играли, с радостью получали подарки.

А как дети поют гимн Украины или "Ой, у лузі червона калина"! Боже, сразу слезы на глазах! Мы гордимся нашими детьми: какие они все целеустремленные, какие они все патриоты, – рассказал шоумен. – Мне тяжело передать словами свои ощущения. У меня гордость за детей и нашу Украину".

Известный шоумен вместе с женой и дочками сейчас живет на малой родине, где снимает квартиру.

Реклама

В Хмельницкой области еще умеренные цены, потому что я знаю много историй и среди своих знакомых, и после общения с переселенцами, что в Закарпатье и в Западной Украине цены в 2-3 раза автоматически поднялись, – поделился дядя Жора. – Это не очень хорошо, когда, пользуясь случаем, люди устанавливают такие зашкварные цены. У кого-то беда, а у кого-то бизнес.

Гость программы "Зірковий шлях" считает, что нужно балансировать и не допускать подобную ситуацию. Потому что у нас одна цель – победить врага и жить в свободной стране.

Напомним, Леся Никитюк предлагает украинкам поднять "мужской дух" нашим защитникам.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!
Больше не вместе
Звезды, которые недавно расстались
1
Тиш Сайрус и Билли Рэй Тиш Сайрус и Билли Рэй
28 лет
2
Джейсон Момоа и Лиза Боне Джейсон Момоа и Лиза Боне
16 лет
3
Надя Дорофеева и Вова Дантес Надя Дорофеева и Вова Дантес
10 лет
4
Дарья и Михаил Кацурины Дарья и Михаил Кацурины
7 лет
5
Дмитрий Ступка и Полина Логунова Дмитрий Ступка и Полина Логунова
6 лет
6
Моргенштерн и Дилара Моргенштерн и Дилара
5 лет
7
Роман Сасанчин и Иванна Роман Сасанчин и Иванна
2 года
Почему разошлись?
Королева и писанка
Два любопытных факта о Елизавете II
Как королева связана с Украиной
Insta News
Кузьма бы одобрил
Дочь Кузьмы Скрябина

«Мы решили передать на аукцион футболку отца. Средства пойдут на поддержку ВСУ »

Она сказала "Да"
Иракли Макацария женится!
Избранница младше на 17 лет!
Кто невеста?
Опрос
Сассекские в Нидерландах
Редкое появление на публике Меган и Гарри
Больше фото
Цитата дня

Нам нужны крепкие люди с нормальной психикой. Поэтому сейчас важно их поддерживать положительным контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Тринчер Певица, блогер
Честное интервью Тринчер
Маленький принц
Как вам новый портрет принца Луи?
Больше фото принца Луи

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять