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Чим займається Дядя Жора під час війни: шоумен зізнався, чому лишився в Україні

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 травня, 11:16
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Відомий шоумен Дядя Жора у програмі "Зірковий шлях" на каналі "Україна" розповів, куди він вирушив разом із сім'єю, коли почалася війна, і чим зараз займається
Дядя Жора не планує їхати з України
Дядя Жора не планує їхати з України / Фото: instagram.com/dyadya_jora

Громадські люди всіляко допомагають військовим на фронті та переселенцям, змушеним жити далеко від рідного дому. Дядя Жора залишився в Україні, хоча міг разом із дружиною та трьома доньками вибрати будь-яку країну за кордоном. Але шоумен вирішив залишитись у батьків.

У мене навіть не було думки кудись поїхати, – сказав Дядя Жора в інтерв'ю для каналу "Україна" . – Ми зараз тут транзитом: Київ – Хмельницький.

Шоумен активно займається волонтерством у різних містах України: збирає гуманітарну допомогу для біженців та хлопців на фронт. Тому він та його дружина беруть участь у заходах для переселенців.

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Дядя Жора з родиною
Дядя Жора з родиною / Фото: пресслужба

Співак Позитив створив проект для дітей і цей формат зайшов, – поділився Дядя Жора. – Ми побачили усмішки на обличчях діточок, до нас підходили щасливі мами та дякували за те, що їхні діти почали усміхатися, незважаючи на те, скільки всього їм довелося пережити.

На цьому заході він побачив, що маленькі українці знову відчули себе дітьми: вони співали, грали, радо отримували подарунки.

А як діти співають гімн України чи "Ой, у лузі червона калина"! Боже, одразу сльози на очах! Ми пишаємось нашими дітьми: які вони всі цілеспрямовані, які вони всі патріоти, – розповів шоумен. – Мені важко передати словами свої почуття. У мене гордість за дітей та нашу Україну".

Відомий шоумен разом із дружиною та доньками зараз живе на малій батьківщині, де винаймає квартиру.

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На Хмельниччині ще помірні ціни, бо я знаю багато історій і серед своїх знайомих, і після спілкування з переселенцями, що на Закарпатті та на Західній Україні ціни у 2-3 рази автоматично піднялися, – поділився Дядя Жора. – Це не дуже добре, коли, користуючись нагодою, люди встановлюють такі зашкварні ціни. У когось біда, а у когось бізнес.

Гість програми "Зірковий шлях" вважає, що потрібно балансувати та не допускати такої ситуації. Тому що у нас одна мета – перемогти ворога та жити у вільній країні.

Нагадаємо, Леся Нікітюк пропонує українкам підняти "чоловічий дух" нашим захисникам.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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