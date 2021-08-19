Черноморские Игры-2021: когда пройдет детский музыкальный фестиваль и кто из звезд приглашен

Совсем скоро городе Скадовск Херсонской области пройдет 18-й Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры". Узнайте все подробности о событии

Где и когда пройдут Черноморские Игры-2021 / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/kamenskux, tavriagames.com

В этом году фестиваль приурочен к 30-й годовщине независимости Украины, говорится на официальном сайте мероприятия. Поделиться своим опытом и выступить на сцене праздника приедут более 20 звезд украинского шоу-бизнеса:

MONATIK

Go_A

Александр Пономарев

Макс Барских

DOROFEEVA (Надя Дорофеева)

DANTES (Владимир Дантес)

NK (Настя Каменских)

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"Черноморские Игры" в 2017 году / Фото: tavriagames.com

Тина Кароль

TAYANNA

Оля Цибульская

Артем Пивоваров

Группа "Антитіла"

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ

Валерия Фурман

МЯТА

MARIETTA

TARABAROVA

Анна Тринчер

NIKITA LOMAKIN

О конкурсе

Главный конкурс "Черноморских Игр" – вокальный. В нем принимают участие дети в возрасте от 6-ти до 16-ти лет. Впервые на участие в конкурсе поступило более 2000 заявок абсолютно из всех областей Украины, в том числе и временно оккупированных.

После отборочных туров в финальную часть прошли 50 исполнителей и вокальных групп, которые будут представлять 18 областей Украины.

"Черноморские Игры-2019" / Фото: tavriagames.com

Черноморские Игры-2021: жюри

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Выступления конкурсантов будет оценивать жюри, в состав которого вошли музыкальные эксперты: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Алена Савинова (преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Тарас Тополя (лидер группы "Антитіла", молодежный посол UNICEF в Украине), Елена Мозговая (музыкальный продюсер), Виталий Дроздов (генеральный продюсер ТАВР Медиа). Также к оценке участников присоединятся известные артисты.

Когда пройдет фестиваль

20 августа состоится полуфинал, 21 августа пройдет финал фестиваля, 22 августа – соревнования за Гран-при и гала-концерт.

Где смотреть Черноморские Игры-2021

Все мероприятия фестиваля "Черноморские Игры" являются бесплатными для зрителей и участников. Кроме просмотра мероприятий фестиваля вживую в Скадовске, за ними можно наблюдать онлайн, по телевидению и слушать в радиоэфире. Онлайн трансляция событий фестиваля будет осуществляться на Facebook странице "Таврийские Игры".

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