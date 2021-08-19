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Черноморские Игры-2021: когда пройдет детский музыкальный фестиваль и кто из звезд приглашен

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
19 августа, 19:15
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Совсем скоро городе Скадовск Херсонской области пройдет 18-й Всеукраинский благотворительный детский фестиваль "Черноморские Игры". Узнайте все подробности о событии
Где и когда пройдут Черноморские Игры-2021
Где и когда пройдут Черноморские Игры-2021 / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva, instagram.com/kamenskux, tavriagames.com

В этом году фестиваль приурочен к 30-й годовщине независимости Украины, говорится на официальном сайте мероприятия. Поделиться своим опытом и выступить на сцене праздника приедут более 20 звезд украинского шоу-бизнеса:

  • MONATIK
  • Go_A
  • Александр Пономарев
  • Макс Барских
  • DOROFEEVA (Надя Дорофеева)
  • DANTES (Владимир Дантес)
  • NK (Настя Каменских)
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"Черноморские Игры" в 2017 году
"Черноморские Игры" в 2017 году / Фото: tavriagames.com

  • Тина Кароль
  • TAYANNA
  • Оля Цибульская
  • Артем Пивоваров
  • Группа "Антитіла"
  • БЕZ ОБМЕЖЕНЬ
  • Валерия Фурман
  • МЯТА
  • MARIETTA
  • TARABAROVA
  • Анна Тринчер
  • NIKITA LOMAKIN

О конкурсе

Главный конкурс "Черноморских Игр" – вокальный. В нем принимают участие дети в возрасте от 6-ти до 16-ти лет. Впервые на участие в конкурсе поступило более 2000 заявок абсолютно из всех областей Украины, в том числе и временно оккупированных.

После отборочных туров в финальную часть прошли 50 исполнителей и вокальных групп, которые будут представлять 18 областей Украины.

"Черноморские Игры-2019"
"Черноморские Игры-2019" / Фото: tavriagames.com

Черноморские Игры-2021: жюри

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Выступления конкурсантов будет оценивать жюри, в состав которого вошли музыкальные эксперты: Валентин Коваль (член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания), Алена Савинова (преподаватель вокала), Нателла Чхартишвили-Зацаринная (генеральный продюсер канала М1), Тарас Тополя (лидер группы "Антитіла", молодежный посол UNICEF в Украине), Елена Мозговая (музыкальный продюсер), Виталий Дроздов (генеральный продюсер ТАВР Медиа). Также к оценке участников присоединятся известные артисты.

Когда пройдет фестиваль

20 августа состоится полуфинал, 21 августа пройдет финал фестиваля, 22 августа – соревнования за Гран-при и гала-концерт.

Где смотреть Черноморские Игры-2021

Все мероприятия фестиваля "Черноморские Игры" являются бесплатными для зрителей и участников. Кроме просмотра мероприятий фестиваля вживую в Скадовске, за ними можно наблюдать онлайн, по телевидению и слушать в радиоэфире. Онлайн трансляция событий фестиваля будет осуществляться на Facebook странице "Таврийские Игры".

Ранее мы делали подборку пяти августовских мероприятий, которые невозможно пропустить.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Как долго мы ждали встречи с вами. Боже мой, что происходит! Какое счастье вас сегодня видеть и знать, что в зале собрались мои любимые и родные люди. Мои зрители, только мои. Я никому вас не отдам

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