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Данилко посоветовал российским звездам, которые поддерживают войну в Украине, заткнуться и молчать

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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12 марта, 08:45
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Андрей Данилко резко высказался о российских звездах, которые пытаются доказать, что в Украине нет войны
Андрей Данилко высказался о российских звездах , поддерживающих войну в Украине
Андрей Данилко высказался о российских звездах , поддерживающих войну в Украине / Фото: Скриншот из YouTube

Андрей Данилко внимательно следит, что говорят об Украине российские звезды. И, конечно же, мимо него не проходят посты продюсера Димы Билана, Яны Рудковской, что все новости о расстрелах украинских городов российской армией фейковые. Или очередные высказывания путиниста Никиты Михалкова.

В интервью оппозиционному российскому YouTube-каналу "Популярная политика", Данилко рассказал, что думает о такой риторике некоторых звезд:

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Я смотрю на публичных людей, которые поддерживают войну, и какой-то политолог сказал, и мне понравилось: „Подонки или дебилы". Вот очень точная формулировка. Понятно, что Никита Михалков знает сам, что он мразь. Он по-другому не может. И его брат так считает. Я их просто презираю.

Андрей Данилко высказался о звездах, которые поддерживают войну в Украине
Андрей Данилко высказался о звездах, которые поддерживают войну в Украине / Фото: пресс-служба

При этом Андрей Данилко не осуждает артистов, которые не озвучивают свою позицию:

Я понимаю, когда люди боятся, понимаю, что можно струсить. Страшно, и за слово война в РФ садят в тюрьму. Это не „спецоперация", а война бездарная и Путин уже триста раз пожалел, что ее начал. Он недооценил украинский народ. Путин — преступник. Я обращаюсь в основном к артистам: „Заткнитесь и лучше молчите".

Недавно Андрей Данилко анонсировал песню о Владимире Путине.

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Ранее мы рассказывали, что Максима Галкина и других артистов, осудивших войну в Украине, могут лишить наград и званий.

Элина Пелешенко
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Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
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