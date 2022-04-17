Данилко рассказал о предложении Вайкуле в первые дни после вторжения России

Андрей Данилко рассказал, что певица позвонила ему в первые дни после вторжения России в Украину.
Я чувствовал испуг, какую-то заботу. Она говорит: "Андрюша, приезжай, если нужна какая-то помощь", – поделился певец в интервью "Говорить Украина".
По словам артиста, его также поддержала грузинская певица Нино Катамадзе.
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Андрей Данилко признался, что с некоторыми звездами российского шоу-бизнеса до сих пор поддерживает связь. Как отметил артист, эти исполнители уехали из России.
Напомним, недавно Андрей Данилко рассказывал об общении с Максимом Галкиным и Алексеем Паниным.
Ранее Андрей Данилко заявил, что поменял строчку в своем хите, которая так бесила россиян, и теперь всегда будет петь "раша, гудбай".
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