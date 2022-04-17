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Данилко рассказал о предложении Вайкуле в первые дни после вторжения России

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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17 апреля, 16:22
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Андрей Данилко в интервью Алексею Суханову рассказал об общении с Лаймой Вайкуле
Андрей Данилко рассказал о звонке Лаймы Вайкуле
Андрей Данилко рассказал о звонке Лаймы Вайкуле / Фото: Скриншот из YouTube

Андрей Данилко рассказал, что певица позвонила ему в первые дни после вторжения России в Украину.

Я чувствовал испуг, какую-то заботу. Она говорит: "Андрюша, приезжай, если нужна какая-то помощь", – поделился певец в интервью "Говорить Украина".

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По словам артиста, его также поддержала грузинская певица Нино Катамадзе.

Андрей Данилко признался, что с некоторыми звездами российского шоу-бизнеса до сих пор поддерживает связь. Как отметил артист, эти исполнители уехали из России.

Напомним, недавно Андрей Данилко рассказывал об общении с Максимом Галкиным и Алексеем Паниным.

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Ранее Андрей Данилко заявил, что поменял строчку в своем хите, которая так бесила россиян, и теперь всегда будет петь "раша, гудбай".

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Элина Пелешенко
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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