Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Маріуполя ⚔ Битва за Донбас 💪 СБУ впіймала Медведчука 🌱 Великдень-2022
Поиск на segodnya.ua

Леся і корабель

Дантес - ворог РФ

Концерт ONUKA

Кері і песик

Поцілунки Лопес

Звернення Рішара
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Данилко розповів про пропозицію Вайкуле у перші дні після вторгнення Росії

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 квітня, 16:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Андрій Данилко в інтерв'ю Олексію Суханову розповів про спілкування з Лаймою Вайкуле
Андрій Данилко розповів про дзвінок Лайми Вайкуле
Андрій Данилко розповів про дзвінок Лайми Вайкуле / Фото: Скріншот з YouTube

Андрій Данилко розповів, що співачка зателефонувала йому в перші дні після вторгнення Росії в Україну.

Я відчував переляк, якусь турботу. Вона каже: "Андрюшо, приїдь, якщо потрібна якась допомога", – поділився співак в інтерв'ю програмі "Говорить Україна".

Реклама

За словами артиста, його також підтримала грузинська співачка Ніно Катамадзе.

Андрій Данилко зізнався, що з деякими зірками російського шоу-бізнесу досі підтримує зв'язок. Як зазначив артист, ці виконавці виїхали з Росії.

Нагадаємо, нещодавно він розповідав про спілкування з Максимом Галкіним та Олексієм Паніним.

Реклама

Раніше Андрій Данилко заявив, що змінив рядок у своєму хіті, який так дратував росіян, і тепер завжди співатиме "раша, гудбай".

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Помешкання зірок
Зірки, чиї будинки повністю або частково зруйновані окупантами
1
Євген Синельников Євген Синельников
2
Валерій Харчишин Валерій Харчишин
3
Ігор Кондратюк Ігор Кондратюк
4
Вікторія Сміюха Вікторія Сміюха
5
Ілона Гвоздьова Ілона Гвоздьова
6
Юрій Фальоса Юрій Фальоса
Українки в Голівуді
Зарубіжні актриси українського походження
Віра Фарміга
Віра Фарміга
Кетрін Вінник
Кетрін Вінник
Іванна Сахно
Іванна Сахно
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Міла Куніс
Міла Куніс
1 /2
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

Цитата на segodnya.ua
Злата Огнєвіч Співачка
Зізнання Злати

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти