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Андрей Данилко признался, кто ему из российских звезд писал после начала войны

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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6 апреля, 10:11
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С некоторыми российскими артистами Андрей Данилко продолжает общаться
Андрей Данилко рассказал, с кем из российских звезд общается
Андрей Данилко рассказал, с кем из российских звезд общается / Фото: пресс-служба, скриншот

Хотя Андрей Данилко и давно стал персоной нон грата в России, но с некоторыми российскими артистами связь не потерял. Как признался певец, после 24 февраля российские звезды, не поддерживающие кровавый путинский режим, сами звонили ему.

Список этих звезд не такой большой. Известно, что артист общается с Максимом Галкиным, который сейчас находится в Израиле.

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Мне звонила Лайма Вайкуле, писала Нино Катамадзе, Алексей Панин, с которым мы не общались раньше. Люди переживают, участвуют. Мы проходим экзамен и видно, кто есть кто. Есть артисты, которых я видеть не хочу, и они сами об этом знают. Не звонят и не пишут, – сказал певец в интервью Украинской правде.

Андрей Данилко
Андрей Данилко / Фото: скриншот

Напомним, ранее Андрей Данилко объяснил, почему российские звезды стали массово уезжать из России.

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