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Астафьева – бежавшим политикам, которые свои "*опы толстые поувозили": Помогайте хотя бы деньгами

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23 марта, 11:11
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Одна из самых известных женщин Украины дала откровенное интервью Наташе Влащенко
Даша Астафьева пообщалась с Наташей Влащенко
Даша Астафьева пообщалась с Наташей Влащенко / Фото: instagram.com/da_astafieva

Известная украинская певица Даша Астафьева – одна из тех украинских звезд, которые активно волонтерят, понимая, что их вклад в общее дело всех украинцев помогает приблизить победу. Еще совсем недавно звездная красотка, бывшая звезда обложек Playboy, модель и певица, вела гламурный образ жизни, а сегодня она чистит картошку для воинов ВСУ и всячески помогает материально. Одна из самых известных украинских женщин дала интервью Наташе Влащенко, чем мы с удовольствием делимся с нашими читателями.

Ведущая спросила Дашу Астафьеву о том, не рассматривала ли она вариант уехать из Киева, на что певица отметила, что возможность, конечно же, была, но она приняла решение остаться у себя дома.

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Даша Астафьева дала интервью

Я очень давно знала, что будет эта война, что все будет так страшно, но почему-то до последнего не верилось. И, задавая себе вопрос, куда бы я поехала? Мне некуда ехать. Мой дом здесь, мои родные здесь. Я знаю, что по-любому должен кто-то оставаться. Но не оставаться же трусам, не оставаться же предателям. Они бы здесь тоже сидели бы ничего не делали. Я человек из простой семьи, мне не страшно выходить, мне по большом счету нечем дорожить – семьи нет, детей нет. Есть собаки – собаки со мной. Тоже ходят не боятся, радуются каждому выходу на улицу.

Как бы ни было Даше тяжело, она старается держаться и вдохновлять других людей.

Я максимально стараюсь использовать свой какой-то ресурс, поднимать настроение людям. Сама по ночам реву, но снимаю смешные сториз. Успокаиваю людей, слушаю их истории, пытаюсь иногда помочь. Я очень рада, что у меня такие классные друзья. Они подобавляли меня во всякие группы помощи, логистики. И я, конечно, потрясена. В нашей стране удивительные люди, когда вопросы вот так решаются за 2 секунды. Все настолько быстро и все так хотят друг другу помочь. Я не помню, чтобы такое было в мирное время. Да вообще в какое-то другое время.

Также артистка прокомментировала тот факт, что многие известные политики бросили страну в самый черный момент современной истории. Этого не может этого понять и призывает беглецов помогать сейчас хотя бы деньгами.

Очень много уехало политиков, которые могли бы быть здесь полезными. Понятно, можно было увезти семьи, но в такое страшное для страны время они бежали просто, как предатели. Я этого не пойму. Я часто делаю посты по каким-то сборам, нам постоянно что-то нужно, поэтому я даже беспощадно орудую матом, особенно, кто съ*бался, свои морды и жопы толстые поувозили. Давайте скидывайте хотя бы деньги на какие-то нужды, потому что все время что-то нужно. У меня куча друзей в теробороне, постоянно что-то нужно, на них просто горят эти поддевки, одежды, запаски, бронежилеты, я постоянно веду сборы. Я очень рада, что у меня много классных влиятельных знакомых, которые мне вообще без разговоров помогают. Иногда это даже люди, которые меня абсолютно даже не знают.

Полное интервью Даши Астафьевой Наташе Влащенко смотрите далее в видео.

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Даша Астафьева сейчас – порция вдохновения!

Также сегодня у всех на устах тот факт, что MOZGI и БЕZ ОБМЕЖЕНЬ подкорректировали названия, убрав латинскую Z.

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