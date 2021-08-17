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Экс-супругу DZIDZIO обвиняют в фейковом разводе: Чего не сделаешь ради славы!

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
17 августа, 15:40
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Вчера DZIDZIO сообщил о покупке квартиры в Киеве, а сегодня там отдыхает его бывшая супруга певица Slavia. В соцсетях обсуждают, что пара либо обманывает публику, либо снова вместе
Slavia и DZIDZIO обвиняют в фейковом разводе ради пиара
Slavia и DZIDZIO обвиняют в фейковом разводе ради пиара / Фото: instagram.com/dzidzio, instagram.com/slavia_official

В комментариях к посту Дзидзьо о новом жилье Slavia поблагодарила его за подарок – вероятно, певец оставил недвижимость бывшей супруге.

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В своем Instagram-профиле Ярослава (настоящее имя Slavia) опубликовала фото, сделанное на территории того самого жилого комплекса, где Михаил Хома купил апартаменты.

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В комментариях подписчики Slavia тут же засыпали ее вопросами о том, не выдумкой ли был ее развод с Дзидзьо.

  • "Это ведь новое жилье Михаила"
  • "Наверное он ей оставил после развода"

Скриншот: instagram.com/slavia_official

  • "Выходит, что развод – фейк"
  • "Я так поняла, что развод – это пиар?"
  • "Славия, что-то комментируйте насчет примирения с Дзидзьо. поймите, многие приняли вашу позицию... Нам интересно"

Скриншот: instagram.com/slavia_official

  • "Да, что не сделаешь ради славы – даже развод придумаешь! Ужас"
Скриншот: instagram.com/slavia_official
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Славия пока не реагирует на обвинения подписчиков, как и DZIDIO.

Смотрите эксклюзивное интервью SLAVIA для программы "Зірковий шлях":

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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