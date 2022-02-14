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Есть шансы на победу? Букмекери спрогнозировали, какое место займет Украина на "Евровидении-2022"

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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14 февраля, 04:22
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Алин Паш пока держится в лидерах
По прогнозам букмекеров, Алина Паша может занять 2 место на "Евровидении-2022"/Фото: коллаж: "Сегодня"
По прогнозам букмекеров, Алина Паша может занять 2 место на "Евровидении-2022"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Букмекеры обновили ставки по победителю песенного конкурса "Евровидение 2022". Список составлялся после избрания представительницы от Украины.

Информация появилась на сайте Eurovisionworld.

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Кто на каком месте?

По прогнозам букмекеров, первое место занимают итальянцы Mahmood и Blanco с треком Brividi. Песня уже вошла в десятку популярнейших песен на Spotify.

Второе место на конкурсе этого года букмекеры отдают представительнице Украины — Алине Паш. Она представит нашу страну с песней "Тени забытых предков".

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Третье место букмекеры прогнозируют Швеции. Однако это лишь предположение, поскольку страна определится с представителем лишь 12 марта.

"Евровидение-2022"

В этом году песенный конкурс "Евровидение" состоится в Турине (Италия), после победы в 2021 году рок-группы "Måneskin" с песней "Zitti e buoni". В конкурсе примет участие 41 страна. Первый полуфинал запланирован на 10 мая, второй — на 12. Финал "Евровидения-2022" состоится 16 мая. Стоит отметить, что Италия будет принимать Евровидение в третий раз после конкурсов в Неаполе в 1965 году и в Риме в 1991 году.

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